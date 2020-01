SPREMITE SE! RASTU CENE CIGARETA, KAFE, GORIVA I ALKOHOLA! Ovo su nove cene koje nas čekaju od februara

Od februara paklice će biti skuplje za 10 dinara, a sledi i korekcija akciza na rakiju, pivo, kafu, duvan i derivate nafte i to za iznos prošlogodišnje inflacije od 1,7 odsto

Pušači će od 3. februara za paklicu cigareta davati u proseku deset dinara više, a istovremeno se očekuje i povećanje cene kafe, alkoholnih pića i goriva.

Razlog za poskupljenje ovih proizvoda je uvećanje akciza, to jest njihovo usklađivanje s godišnjom inflacijom u 2019, koja je iznosila 1,7 odsto. Odluku o novim iznosima akciza Vlada Srbije donela je 21. januara.

Država uzima dobar deo

Prema posebnom akciznom kalendaru za duvanske proizvode, akcize na cigarete su od Nove godine uvećane za dinar i po, pa država po ovom osnovu uzima proizvođačima 73,7 dinara po paklici umesto 72,2 dinara, koliko je to bilo do sada.

- Ova norma je usvojena 2017. i po njoj se dva puta godišnje uvećava akciza na cigarete, obično na početku i sredinom godine. To je zato što su kod nas duvanski proizvodi znatno jeftiniji nego u Evropi, pa se s porastom cene reguliše i smanjuje broj potrošača i prodatih proizvoda - rekao je za Kurir ekonomista Ivan Nikolić.

Praksa je da se uz povećanu akcizu na cenu cigareta dodaje i proporcionalna akciza od 33 odsto cene, a na sve to se dodaje i PDV. Zbog ovoga će cigarete na kioscima i u marketima poskupeti za 10 dinara po paklici. Cenovnike će već od 3. februara prva promeniti kompanija „Filip Moris“, a od 10. februara i kompanija JTI iz Sente.

Redovna praksa

Nikolić podseća da se, osim za cigarete, s godišnjom inflacijom usklađuju i iznosi akcize na duvanske prerađevine, kafu, alkoholna pića i derivate nafte. - Ove akcize se svake godine usklađuju s godišnjom inflacijom, to je trend poslednjih nekoliko godina, i to nije ništa neobično. Na cene proizvoda kao što su kafa, alkoholna pića i gorivo utiče samo inflacija i svake godine jednom godišnje se ovi iznosi usklađuju. Veoma retko dolazi do izuzetaka. Prošle godine je inflacija bila prilično niska, 1,7 odsto, pa nikakvih drastičnih promena neće biti - dodaje Nikolić.

NISKOALKOHOLNA PIĆA 22,84 din. PIVO 26,1 din./litar RAKIJA OD ŽITARICA 343,7 din./litar NEPRŽENA KAFA 91,8 din./kg NAPICI S KAFOM 344,24 din./kg TNG 44,59 din./kg KEROZIN 68,5 din./kg

