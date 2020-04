NEMA RAZLOGA DA OTPUŠTATE RADNIKE! Mali: Država preuzela teret krize! Ni privrednici nisu imali prigovore na mere!

Država je preuzela veliki teret krize izazvane pandemijom korona virusa i u pravom trenutku izašla sa sveobuhvatnim paketom mera za oporavak privrede, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali, komji je pozvao sve privrednike da se od ponedeljka prijave kako bi dobili pomoć države za ublažavanje negativnih posledica trenutne krize.

Mali je podsetio da paket mera, za koji je država izdvojila 5,1 milijardu evra, podrazumeva odlaganje plaćanja poreza na doprinose i zarade, odlaganje akontacije poreza na dobit, direktnu novčanu pomoć u vidu minimalca svim preduzehima u privatnom sektoru, veliku podršku za likvidnost preko Fonda za razvoj i isplatu pomoći od 100 evra svim punoletnim građanima.

''Privrednici skoro da nisu imali nikakvih primedbi na paket mera osim da se što pre počne sa njegovom implementacijo, a Vlada Srbije juče usvojila uredbu, odnosno pravni okvir za primenu tih mera'', rekao je Mali za TV Prva.

Pozvao je sve privrednike, paušalce, mikoro, mala i srednja predzueća, kao i velike kompanije da se prijave, ističući da je procedura vrlo jednostavna.

Kako je rekao, država je tu da odloži plaćanje poreskih obaveza i da uplati minimalce za sve zaposlene kako bi se sačuvala radna mesta, a privrednici imali mogućnost da dobiju jeftine kredite preko Fonda za razvoj, za šta je izdvojeno 200 miliona evra.

''Kamata je jedan odsto u dinarima, sa grejs periodom od 9 do 12 meseci, krediti su na tri godine, za mala i mikro preduzeća koja su najviše pogođena, kao što su frizeri, kozmetičari, obućari. Imaju mogućnost da uzmu te kredite i podignu svoju likvidnost", rekao je Mali.

Pojašnjavajući procedure za prijavu privrednika, ministar je kazao da je jednostavna i da preduzetnici na poreskoj prijavi, koju svako preduzeće podnosi Poreskoj upravi pre isplata plata, treba da upišu datum 4.1.2021 i tako automatski postaju deo programa mera.

Na pitanje da li privrednici mogu da se opredele samo za jednu meru, odnosno da dobiju minimalace, a da i dalje uplaćuju porez na doprinose i zarade, Mali je rekao da popunjavanjem prijave obe mere istovremeno primenjuju.

''Ako preduzetnik želi da plati poreze može to da uradi, a to će se računati kao akontacija za plaćanje poreza na doprinose i neće imati obavezu da 1. januaru plaća zaostale obaveze, a imaće mogucnost da paralelno sa tim korite minimalac", naveo je on.

Dodao je da se paket mera odnosi na sve privrednike i da su i advokati deo ovih mera i da je cilj da svako ko je u privatnom sektoru dobije podršku države.

Mali je ukazao da svetska ekonomije stoji i da se svet prvi put u suočava sa dve krize istovremeno, zdravstvenom u kojoj se vodi borba za svaki život, i konomskom u kojoj se bori za svako radno mesto.

Kako je rekao, milioni ljudi staju bez posla, dok s druge strane, ekonomije padaju, a procene su, dodao je, da će u Francuskoj, na primer, BDP biti negativan i da će iznositi minus 6 odsto, u Austriji minus 7 odsto, u Nemačkoj minus 4,2 odsto.

Skoro 7.000 radnika vraćeno

Od dana kada su najavljene mere podrške našoj privredi, prema podacima Privredne komore Srbije, ukupno 73 kompanije na posao su vratile 6.988 radnika, a čak 31 kompanija je zaposlila novih 144 radnika, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Ministar je za TV Prva kazao da, kada se uporede brojke kada su u pitanju privredna društva, u januaru je osnovano 728, a u martu 946 privrednih društava, dok je kod preduzetnika situacija takva da je osnovano 1.818 u martu, a u januaru 2.150.

Prema njegovim rečima, u januaru je ugašeno 574 privrednih društava, a u martu 100 manje - 475.

"Niko to ne bi očekivao u vreme krize", kaže Mali i dodaje da je po pitanju preduzetnika u januaru ugaseno 2.216, a u martu 2.276, nekih 60 više, s tim što, kako ističe, nakon objavljivanja mera Vlade Srbije zaustavljen je trend preduzetnika da traže da im se zamrzne poslovanje.

"Nema razloga da zaustavite poslovanje i otpustite radnike, jer sa jedne strane država je rekla da ne morate da plaćate poreze i doprinose, a sa druge strane, tu smo da uplatimo minimalnu zaradu", kazao je Mali i dodao da im je to i bio cilj.

Kurir