NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Tokom vanrednog stanja 2.454 manje na evidenciji nezaposlenih

Prva od tri uplate u iznosu minimalne zarade je 7. maja uplaćena na namenske račune 232.000 poslodavaca u Srbiji. Poslodavci su u obavezi da novac proslede svojim zaposlenima - ukoliko to ne učine, novac ne mogu da iskoriste u druge svrhe, te će u tom slučaju biti vraćen u budžet Republike Srbije.

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on May 8, 2020 at 9:47pm PDT