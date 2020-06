MALI UVEREN: Ako budemo pametni, i na kraju 2020. bićemo prvi u Evropi!

Evropski zavod za statistiku objavio je zvanične podatke po kojima je #Srbija broj 1 od 38 zemalja u Evropi po stopi rasta #BDP u prvom kvartalu ove godine. Naš rast je u tom periodu iznosio 5%, a za sobom smo ostavili mnogo bogatije zemlje od nas. Verujemo da ćemo i ovu godinu završiti kao broj jedan u Evropi. Srbija je za vreme ove krize pokazala da je otporna, i da je sposobna da se snadje tako da ne zavisi od drugih. Podsetiću vas da smo sami počeli da proizvodimo lek hlorokin, maske, kvasac, čak je napravljen i prvi srpski respirator. Niste imali problem u snabdevanju hranom, ili bilo kakve nestašice, prodavnice su bile pune... Ceo svet hvali našu uspešnu borbu sa korona virusom. Od ovih dobrih rezultata i jake ekonomije svi će profitirati, svi gradjani Srbije. To ste već mogli da vidite na primeru jednokratne pomoći od 100 evra, ali na tome nećemo stati. Želimo da, zbog naše dece, svaki gradjanin Srbije oseti boljitak. Planiramo nove podsticaje za zapošljavanje, nova radna mesta, nove fabrike... Jer sada ne smemo da stanemo, već da još jačim tempom nastavimo napred.

