SJAJNE VESTI OD MALOG: Privreda u Srbiji nije stala, 100 evra dalo rezultate! 60 odsto korona minimalca do 10. avgusta

Do 10. avgusta uplatićemo po 18.000 dinara za više od milion zaposlenih u 235.000 privrednih subjekata, dok naredna uplata sledi u septembru. Osim toga, za još jedan mesec su poslodavcima odloženi porezi i doprinosi na zarade. To će nas ukupno koštati oko 66 milijardi dinara, a ceo program podrške privredi će time vredeti oko 5,7 milijardi evra, što je 12,2% našeg BDP-a. #Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu koja je na ovaj način pomogla privredi. 🇷🇸

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Jul 23, 2020 at 7:29am PDT