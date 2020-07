LESKOVČANI POBACALI TONE PARADAJZA ZBOG NEZASITIH NAKUPACA: Nudili im 80 dinara za punu gajbu, a samo ona košta 45?!

I dok proizvođači ne mogu da povrate ni uloženo, nakupcima je pala kašika u med. Kilogram paradajza samo 10 dinara?! On dođe ovde da tovari za 150 dinara gajbicu, 20 dinara 11-12 kilograma paradajza, ode u Beograd, zarađuju 40-50 dinara po kilogramu. Na čiju muku?, kaže Dalibor iz Svirca

U poslednjoj deceniji ovo je jedna od najgorih godina za leskovačke povrtare, posebno proizvođače paradajza. Vanredna situacija zatvorila je proletos pijace. Loše vreme usporilo je zrenje i pogodovalo biljnim štetočinama. Izvoza nema, a dotukle su ih niske cene.

Kilogram košta samo 10 dinara što je dva i po puta manje od proizvođačke cene. I dok proizvođači ne mogu da povrate ni uloženo, nakupcima je pala kašika u med, objavio je RTS.

Gnev ga je naterao da za pola sata uništi višemesečni porodični rad. Na svakoj biljci bilo je bar dva kilograma neubranog paradajza. U kamionu na desetine gajbi neprodatog.

"Nudili su nam 80 dinara po gajbici, a nas gajbica samo košta 45 dinara, prazna gajbica, znači dobili smo dva dinara po kilogramu, što je bio veliki revolt za nas jer nas košta samo semenka tog jednog paradajza 10 dinara. Rešili smo da počupamo", kaže Dalibor Kocić, proizvođač iz Svirca.

Na smetlištima i obalama reka u Svircu, Vinarcu, Stopanju, duž čitave plodne leskovačke kotline završile su ovih dana tone paradajza. Pod plastenicima na mestu iščupanog i preoranog, već je zasađena paprika. Od neisplativog danonoćnog rada vredne domaćine više bole ucene nakupaca.

"Na cenu se ne žalimo, žalimo se na prodaju i mesta na pijaci, sve su to nakupci, preprodavci, on dođe ovde da tovari za 150 dinara gajbicu, 20 dinara 11-12 kilograma paradajza, ode u Beograd, zarađuju 40-50 dinara po kilogramu. Na čiju muku?", kaže Kocić.

Berba u pojedinim plastenicima nije ni počela. Na kvantaškoj pijaci u Leskovcu su samo najuporniji proizvođači. Neki od njih su većinu prinosa izvozili, a sada danima čekaju da robu daju budzašto.

"Ista situacija je pre desetak godina sa taj paradajz, pa evo sad ponovo. Ima li bar kupaca? Kupe nešto to naši ovde kupe po gajbu-dve i to je to", kaže Stojan Pešić, proizvođač iz Žižavice.

Jovica Stojković, proizvođač iz Navalina, kaže da je seljak navikao da baca, da nikad on nije za svoj trud naplatio realno, nego samo kad mu je od boga sreća.

Teško da će ove godine bolje proći i proizvođači krastavca, kupusa, krompira. Rešenje, kažu, postoji. Oporezovati nakupce, jer su ovako podjednako na gubitku i povrtari i država.

