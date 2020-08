PREMIJERKA O REFORMAMA I ULAGANJU: Dalji fokus i prioritet investicije u zdravstvo

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se najveće reforme i ulaganja u narednom periodu mogu očekivati u sektoru zdravstva, istakavši da se država time želi da zahvali medicinskom osoblju i pokazati koliko je zemlji važno zdravstvo.

Brnabićeva je kazala da je beskrajno srećna i izuzetno ponosna što je fiskalnom disciplinom i boljim ekonomskim rezultatima država uspela da poveća plate lekarima i medicinskim sestrama.

"To će biti naš dalji fokus i prioritet. Time što smo toliko investirali u zdrastvo, uspeli smo da se izborimo da imamo sve bolje uslove. Sve bolnice koje su bile u prvoj fazi odbrane od kovida su bile renovirane. Nismo stigli da završimo Infektivnu kliniku ali ulažemo pet miliona, i radovi se nastavljaju. Uskoro ćemo ih završiti. U Dedinje 2 ulažemo 22 miliona evra. To nije kovid bolnica ali će pružati podršku srčanim pacijentima. To je ono gde ćemo nastaviti da pružamo podršku", podvukla je Brnabićeva za TV Prva.

Ona je ukazala da će država pokušati i da odmori lekare i medicinsko osoblje, jer su oni heroji ovog vremena.

