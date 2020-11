POŽURITE, MESTA IMA JOŠ MALO: Za Moju prvu platu dosada se prijavilo 13.300 mladih!

Пријаве кандидата за програм "Моја прва плата" трају још три дана, до 8. новембра. Уколико сте млађи од 30 година, имате стечено средње или високо образовање и немате радног искуства, ово је шанса за вас. Подсећамо да ће држава помоћи тако што ће у периоду од девет месеци издвајати 20.000 динара месечно за младе са завршеном средњом школом и 24.000 динара за оне са завршеним факултетом. Пријавите се преко портала mojaprvaplata.gov.rs. Срећно!

