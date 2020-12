MINISTAR MALI: Sporazum sa DFC do kraja januara za 1,1 milijardu dolara

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da nema nikakvog zastoja u realizaciji sporazuma iz Vašingtona i da će do kraja januara potpisati sporazum sa američkom Međunarodnom finansijskom korporacijom (DFC) za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima od oko 1,1 milijardu dolara.

Mali je rekao da očekuje da garantna šema kreditiranja DFC-a zaživi već na proleće.

"Oko milijardu do 1,1 miljarde dolara ukupna je vrednost garantne šeme kredita i direktne podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Očekujem već na proleće da počne realizacija garantne šeme", kazao je ministar finansija.

Svakodnevno smo u kontaktu sa DFC-om, dodaje Mali.

"Više je bilo do njih nego do nas zbog izbora u SAD što proces malo kasni, ali trenutno već imamo na stolu celokupnu strukturu finansiranja odnosno garantne šeme koju obegeđuje DFC", naveo je on.

Podseća da je naša država u okviru pomoći srpskoj privredi zbog uticaja pandemije obezbedila garantnu šemu kreditiranja vrednu dve milijarde evra, koja je deo velikog paketa pomoći od skoro šest milijardi evra, kao i da se ta šema pokazala izuzetno korisnom za preduzeća.

Obezbedila je likvidnost za obrtna sredstva, ističe Mali i dodaje da je od predviđene dve milijarde evra već potrošeno skoro 1,3 ili 1,4 milijarde evra.

"Mi ćemo tu garantnu šemu sigurno prudužiti do polovine naredne godine, a paralelno sa tim kreće i garantna šema DFC -a, tako da će naša privreda po tom pitanju imati kontinuiranu podršku", naglasio je Mali.

Napominje da je reč o garantovanju kredita od strane države koje preduzeća uzimaju od poslovnih banaka.

Podseća da je nedavno potpisao i poslednji dokument koji je bio neophodan za finansiranje i početak izgradnje autoputa Niš - Merdare - Priština, što je jedan od projekata predviđenih sporazumom iz Vašingtona. To je omogućilo, ističe, da se već na proleće krene sa izgradnjom prve deonice od Niša do Pločnika u dužini od oko 33 kilometra.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir