VULIN SA AMBASADOROM ŠIBOM: Ulaganje u Srbiju je ulaganje u bezbednost Evrope

Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije Savezna Republika Nemačka danas je donirala 10 vozila „dačija daster“ i informatičku opremu u vrednosti od oko 745.000 evra.

„Za nas je ova oprema zaista velika i dragocena donacija. Sa zadovoljstvom hoću da kažem da je i Vlada Nemačke najveći donator Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Do sada vrednost donacija nemačke Vlade prema našem Ministarstvu iznosi 3,5 miliona evra. To je veliki novac i to je novac koji smo utrošili na ono što je zaista potrebno našim policajcima, na ono što je ojačalo našu graničnu policiju i ono što čuva bezbednost svih naših građana“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin koji je sa ambasadorom SR Nemačke Tomasom Šibom prisustvovao primopredaji vozila i opreme.

foto: MUP

„Da bismo sačuvali naš način života, moramo kontrolisati svoje granice. Granice ćemo bolje kontrolisati zahvaljujući ovoj opremi i svi naši pripadnici će na jednostavniji i bezbedniji način moći da ispunjavaju svoje zadatke. Ministarstvo unutrašnjih poslova je zahvalno na saradnji i sa velikim zadovoljstvom ćemo nastaviti da sarađujemo sa našim nemačkim partnerima. Borba protiv ilegalnih migracija, borba protiv terorizma, borba protiv organizovanog kriminala nas ujedinjuje bez obzira gde se nalazimo i svaka podrška i pomoć Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije jeste i veliko ulaganje u bezbednost čitave Evrope“, dodao je ministar Vulin.

Ambasador SR Nemačke u Beogradu Tomas Šib istakao je da srpski i nemački organi već godinama intenzivno sarađuju na suzbijanju međunarodnog kriminala.

„Današnji paket opreme u vidu 10 terenskih vozila, uređaja za detektovanje lažnih dokumenata i kamera je obiman i time se nastavlja saradnja nemačke policije sa Upravom graniče policije Srbije. Srpska Uprava granične policije godinama je važan partner za nas upravo u kontroli i suzbijanju ilegalnih i nezakonitih migracija. Ova velika pomoć koju je srpskoj graničnoj policiji dalo na raspolaganje Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova SR Nemačke jeste i doprinos za uspostavljanje graničnog nadzora na evropskom nivou. Suzbijanje međunarodnog kriminala, borba protiv terorizma i nezakonitih migracija jeste veliki izazov koji možemo samo zajedno da prevaziđemo“, rekao je ambasador Šib.

Marko Blagojević, pripadnik Odseka za operativnu primenu specijalne tehnike UGP, naglasio je da će granična policija donacijom SR Nemačke poboljšati rad na obezbeđenju državne granice i u kontroli putnika i prevoznih sredstava.

(Kurir.rs)

Kurir