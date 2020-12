MINISTAR VULIN BEZ ZADRŠKE: Srbija neće prepustiti ni centimetar svoje teritorije!

BEOGRAD - Srbija neće ni napustiti ni prepustiti ni centimetar svoje teritorije, poručio je danas ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin povodom napada na policijsku patrolu na teritoriji Kuršumlije.

Vulin je, nakon što su srpski organi bezbednosti osujetili nameru grupe nepoznatih lica, koja su došla iz pravca Podujeva, da bespravno seku šumu u Kopnenoj zoni bezbednosti, i to pod zaštitom osoba naoružanih dugim cevima, rekao za TV Prva da je reč o "organizovanim šiptarskim bandama" koje se kreću sa prostora KiM.

On je optužio kosovsku policiju da se ponaša kao njihov saveznik, a za KFOR je rekao da stalno objašnjava da to nije njihova odgovornost.

"Voleo bih da je to samo incident, da to nešto što se desilo sada i više neće nikada. Nažalost, nije tako, to su organizovane šiptarske bande koje se kreću sa prostora KiM i seku šumu. To je klasična pljačka, ali oni su veoma dobro organizovani i opremljeni, svi su naoružani i čim primete naše snage, predstavnike MUP-a, odmah otvaraju vatru", rekao je Vulin.

