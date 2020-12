NEMA ŠALE S MINISTROM MOMIROVIĆEM: Ako do kraja 2021. ne urade brzu prugu do NS, neće više raditi ovde! ILI JA NEĆU BITI MINISTAR

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović poručio je danas da će brza pruga na deonici Beograd - Novi Sad biti završena do kraja 2021, kako su strani partneri koji izvode radove i obećali predsedniku Aleksandru Vučiću, upozorivši ih da više nikada neće raditi u Srbiji ako ne budu ispoštovali rok koji su dali.

Ako to ne bude ispoštovano, niko od tih ljudi više neće ništa raditi u Srbiji ili ja više neću biti ministar, poručio je Momirović.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je predsednik Vučić rekao da na toj deonici ima problema i da će radovi kasniti, Momirović je kazao: "Predsednik je rekao da imamo dosta problema na deonici od Beograda do Novog Sada i to je istina. Ali, mi ćemo to i završiti do kraja sledeće godine iz dva razloga".

Prvo, mi smo to platili i očekujemo da to bude i kvalitetno završeno, naglasio je Momirović. Kaže da su strani partneri koji izvode radove obećali Vučiću da ćemo moći da se vozimo prugom za brzinu od 200 kilometara na sat do kraja 2021. godine.

"Mi kao vlada nećemo dati da se preko obećanja data našem najvišem državnom vrhu pralazi tako lako. Makar u našoj zemlji, ali se ne realizuje ono što smo platili, niko od tih ljudi koji rade u Srbiji više neće ništa raditi ili a neću biti ministar", poručio je Momirović.

Nećemo dozovoliti da se neko igrad sa građanima i predstavnicima naše države, naglasio je ministar.

Deo brze pruge od Beograda do Stare Pazove grade kineski izvođači, a deo od Stare Pazove do Novog Sada ruski partneri.

Predviđeno je da deonicu od Novog Sada do Subotice rade Kinezi.



