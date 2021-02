IZBEGNITE DODATNO PLAĆANJE: Danas ističe rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu

Danas ističe rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu građana, preduzetnika i preduzeća u Srbiji.

Iznos rate poreza koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2021. godine je jednak rati za poslednji kvartal 2020. godine.

Za kašnjenje pri plaćanju obračunava se zatezna kamata od devet odsto godišnje.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiruje se u četiri rate: prva do 15. februara (što je ove godine odloženo za dva dana zbog Dana državnosti), druga rata do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja, četvrta se plaća do 15. novembra.

