VELIKI BROJ NEZAPOSLENIH OSTAJE BEZ 60 €: Ako ste u ovoj grupi, ne možete da se prijavite za novčanu pomoć

Jednokratnu novčanu pomoć od 60 evra, koja u okviru paketa Vlade Srbije pripada nezaposlenima, neće primiti veliki broj nezaposlenih koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Reč je osobama koje su bile angažovane na privremeno-povremenim poslovima, od mesec, dva i tri meseca, i koje po završenom angažovanju moraju da čekaju šest meseci da bi se ponovo prijavili na Zavod.

Dakle, iako su trenutno nezaposleni, oni ne mogu da se prijave za pomoć. Među onima koji su oštećeni ima i onih koji su propustili da se uredno jave određenog datuma, pa su takođe "kažnjeni" šest meseci i na Zavod mogu da se prijave tek posle tog perioda.

- Teško je proceniti koliko je takvih osoba, ali mislim da je to od 15 do 20 procenata. I ako je to kategorija kojoj je ova jednokratna pomoć najpotrebnija, zbog papirologije će ostati bez nje. Pošto mi se požalilo mnogo ljudi, otišao sam do Zavoda za zapošljavanje u Jagodini, koji pokriva Pomoravski okrug. Rekli su mi da postupaju po zakonu i da novac mogu da dobiju samo oni koji su na evidenciji u propisanom roku - kaže Tomislav Tanić, grafički inženjer u penziji iz Ćuprije, osnivač NVO "Savez građana Srbije", a sada njen član.

On moli sve nadležne institucije, pogotovo Vladu Republike Srbije, da se reši ovaj tehnički problem.

- Uz dobru volju rešenje je veoma jednostavno. Samo treba dozvoliti nezaposlenima koji čekaju da prođe šest meseci da se prijave pre isticanja tog roka i malo prolongirati period u kome oni mogu da se prijave, kako bi im se dala šansa da i oni ostvare pravo na ovu pomoć - savetuje Tanić, nekadašnji predsednik Unije manjinskih akcionara Srbije, koji je štitio prava nekoliko miliona ljudi, ali i imovinu Republike Srbije i bio saradnik Saveta za borbu protiv korupcije.

