PRIJAVA ZA 60 EVRA POČINJE 28. APRILA I TRAJE DO 15. MAJA: Ovako se prijavljujete

Svi punoletni građani Srbije imaju pravo na isplatu novčane pomoći u iznosu od 60 evra, odnosno dva puta po 30 evra, a prijavljivanje će se odvijati putem portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, i preko kontakt-centra, od 28. aprila do 15. maja.

Prijava elektronskim putem će početi 28. aprila, dok će prijava putem kontakt-centra biti moguća od 5. maja, kada će biti objavljen i broj telefona, rečeno nam je u Ministarstvu finansija. Građani će se prijavljivati samo jednom, a isplata će biti realizovana dva puta, u maju i novembru.

Pravo na ovu pomoć imaju svi punoletni državljani Republike Srbije koji imaju aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije na dan stupanja na snagu Zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti kovid 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, sa važećom ličnom kartom u trenutku prijavljivanja. Ovaj zakon će biti na dnevnom redu sednice Narodne skupštine sledeće nedelje.

Penzioneri i primaoci novčanih socijalnih davanja neće morati da se prijavljuju, već će biti automatski prijavljeni. Ova pomoć države u iznosu od 60 evra se dodeljuje u okviru trećeg paketa mera podrške privredi i građanima. Taj paket je Vlada Srbije usvojila u cilju suzbijanja ekonomskih posledica izazvanih pandemijom koronavirusa.

foto: Beta/Slobodan Miljević, Shutterstock

- Pred Vladom Republike Srbije će se naći nekoliko važnih zaključaka kojima nastavljamo sprovođenje trećeg paketa ekonomskih mera podrške privredi i građanima Srbije. Treći paket podrške vredan je oko dve milijarde evra i smatramo da će on znatno pomoći našu privredu i očuvati njenu likvidnost, sačuvati radna mesta i pomoći građanima u ovim teškim vremenima. Ovo je nastavak kontinuirane podrške i pomoći za građane i privredu u cilju ublažavanja posledica pandemije virusa korona, s obzirom na to da smo i tokom 2020. imali dva paketa podrške, ukupno vredna oko šest milijardi evra. Republika Srbija je tu za svoju privredu i građane, i to se pokazalo i pokazuje u ovim vremenima teškim za ceo svet - rekao je za Kurir ministar finansija Siniša Mali.

Prošle godine, na početku pandemije, u okviru prvog paketa ekonomske podrške privredi i građanima, svaki punoletni građanin dobio je po 100 evra pomoći od države. Za tu meru se prijavilo 4.325.500 građana, a ako na taj broj dodamo i penzionere i korisnike novčane socijalne pomoći koji su bili automatski prijavljeni, to je oko 6,2 miliona ljudi.

Kada je reč o Srbima sa Kosova, novčanu pomoć od 100 evra imaju pravo da prime deca do 18 godina starosti, kao i punoletni, saopšteno je Kuriru iz Ministarstva finansija. Novčanu pomoć od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju pravo da prime nezaposleni stariji od 18 godina. Pomoć će biti isplaćena prema evidencijama koje su sačinile komisije u skladu sa zaključkom Vlade iz marta ove godine. Isplata će se obavljati bez prijave, na osnovu izvoda iz evidencija, počev od 1. maja, zaključno sa 31. majem, a uplaćivaće se na namenski otvorene račune.

Počevši od 1. juna Za nezaposlene dodatni novac Građani koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje dobiće dodatnih 60 evra jednokratne pomoći, koja će im biti isplaćivana počev od 1. juna. Isplata novčane pomoći obavljaće se bez prijave, a novac će biti uplaćen na posebne namenske račune.

ISPLATA BEZ PRIJAVE Za Srbe na Kosmetu za decu i odrasle po 100 € Kada je reč o Srbima sa Kosova, novčanu pomoć od 100 evra imaju pravo da prime deca do 18 godina starosti, kao i punoletni, saopšteno je Kuriru iz Ministarstva finansija. Novčanu pomoć od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju pravo da prime nezaposleni stariji od 18 godina. Pomoć će biti isplaćena prema evidencijama koje su sačinile komisije u skladu sa zaključkom Vlade iz marta ove godine. Isplata će se obavljati bez prijave, na osnovu izvoda iz evidencija, počev od 1. maja, zaključno sa 31. majem, a uplaćivaće se na namenski otvorene račune.

Kurir.rs/ S. Marković