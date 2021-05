EVO KAKO DA SE PRIJAVITE ZA 3.000 NAKON VAKCINACIJE: Ministar Mali objasnio do detalja proceduru

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će svi koji su vakcinisani makar jednom dozom do 31. maja moći da se za dodatnu pomoć od 3.000 dinara prijave od 1. do 15. juna, kao i da dobiju taj novac do 20. juna

- Već sutra ćemo na Vladi usvojiti uredbu koja sve definiše. Pomoć važi za sve koje će do 31. maja primiti makar jednu vakcinu, ona je neophodna. Od 1. do 15 juna traje prijavljivanje - na isti način kao i za 60 evra. Svako ko se prijavi dobiće do 20. juna i tu pomoć od Vlade Srbije. Penzioneri nemaju potrebu da se prijavljuju - rekao je ministar.

- Želimo da motivišemo ljude da se vakcinišu, kako bismo se što pre vratili normalnom životu. Jer nam je najvažnija borba za ekonomiju i nova radna mesta. To je samo deo trećeg paketa pomoći - rekao je Mali.

Sutra penzionerima leže prvih 30 evra. Mali je dodao da je to deo trećeg paketa pomoći privredi i građanima.

- Od 12. juna krećemo sa isplatom ove pomoći od 3000 dinara - rekao je ministar i dodao da je od danas dostupno i prijavljivanje za pomoć od 60 evra preko kol centra.

Istakao je i da se već 3.350.000 građana prijavilo za ovu pomoć.

- Pozivam građanje da se vakcinišu u ovom periodu. Ovo je primer sa naše strane kako da nagradimo one koji su shvatili važnost vakcinacije, ali i da bismo i dalje podstakli rast naše ekonomije, želimo da nam stopa rasta bude iznad 6 posto, što za naše građane znači veće plate i veće penzije - istakao je ministar.

- Mnogo je bolje nego što smo očekivali. Očekivali smo pad u prvom kvardatu, a završili sa plus 1,2 odsto. 6 odsto rasta je jedna od najvećih stopa rasta u Evropi. Sada smo na 6,4 ili 6,5 rasta za ovu godinu. Drugi kvartal je ključan i zato nam je najvažniji kolektivni imunitet, jer to za nas znači potpuno otvaranje i vraćanje u normalu i punjenje budžeta i veće plate i veće penzije - rekao je ministar Mali.

- Ovo je istorisjki uspeh za zemlju u doba najveće krize - istakao je on.

(Kurir.rs/Novosti)