PREDSEDNIK SAOPŠTIO VAŽNU ODLUKU: Svi stariji od 16 koji su se vakcinisali ili prime 1. dozu do 31. maja, dobiće dodatnih 3.000

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je gostujući uživo na TV saopštio veoma važnu odluku za sve građane Srbije - i vakcinisane i nevakcinisane. On je kazao da će svi vakcinisani građani dobiti dodatnu finansijsku pomoć od države.

On je rekao da se to odnosi na sve starije od 16 godina koji će dobiti dodatnu novča nu pomoć od 3.000 dinara.

- Vakcinacija nam je uslov za sve. Do kasno sam se sinoć konsultovao s premijerkom. Pošto ne možemo da donosimo negativne diskriminacione mere, jer smatram da to nije u redu ni prema našoj deci, ni roditeljima, ni braći ni sestrama, razmišljali smo kako da nagradimo ljude koji su pokazali odgovornost. Doneli smo odluku da damo dodatnu pomoć vakcinisanima. Doneli smo odluku da svi stariji od 16 godina koji su se vakcinisali ili koji će se vakcinisati do 31. maja dobiju dodatnu finasijsku pomoć od 3.000 dinara - rekao je predsednik dodavši da će tu odluku ipak doneti Vlada Srbije.

VAŽNO: Predsednik je pojasnio i sledeće! - ko je vakcinisan sa obe doze, dobija pomoć, to se odnosi i na penzionere i na ostale građane - ko je vakcinisan jednom dozom do 31. maja, takođe dobija pomenutu pomoć, to se odnosi i na penzionere i na ostale građane. Predsednik je rekao da će biti i drugih vidova pomoći. Vučić je objasnio i da zaraženi koronom koji se nisu vakcinisali neće imati plaćeno bolovanje, dok će vakcinisani imati 100 odsto plaćenog bolovanja.

Predsednik je rekao i da jednostavno ne razume, posebno u situaciji kada u Srbiji imate švedski sto vakcina, a to je video i kod ljudi i njihovih porodica koje lično poznaje, da neće da se vakcinišu a kad se razbole traže pomoć i onda se daju lekovi koji su užasno skupi i paze ih kao malo vode na dlanu.

- A onda saznam nije vakcinisan niko ni od njihovih članova porodice pa onda leči i njih - rekao je Vučić.

On je dodao i da postoji ideja da se ljudima ne naplati ali da im se da račun za dan proveden u bolnici tek da vide koliko je u stvari to skupo, a 10 puta je jeftinije nego, recimo, u Nemačkoj.

(Kurir.rs/SĐP)