PCR TEST NEĆE VAM TREBATI AKO STE VAKCINISANI Vučić: Sa vakcinom moći ćete slobodno da putujete u ove 3 primorske zemlje!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su postignuti sporazumi sa Egiptom, Grčkom i Turskom da građani Srbije koji su vakcinisani ne moraju da imaju PCR test kako bi putovali u njih.

- Nisu vam potrebni PCR testovi, već sertifikat koji ćete da dobijete od države - rekao je on. Kako je dodao, biće postignuti i sporazumi sa drugim zemljama uskoro.

- Moći ćete da idete u te tri zemlje, a postići ćemo sporazume sa Mađarskom, Rusijom, verovatno i Kinom - naveo je on. Vučić je najavio i sporazume sa Albanijom i Crnom Gorom.

Mnogo antivaksera prevaranata na društvenim mrežama

Predsednik Srbije Aleksnadar Vučić izjavio je danas povodom antivaksera da postoji mnogo prevaranata kojima su društvene mreže omogućilo takvo delovanje.

Vučić je to kazao na TV Pink komentarušići najavu zakazanog skupa za 21. jun ove godine na kojem će, kako najavljuju, građane navodno obučiti za samouklanjanje čipa nakon vakcine protiv virusa korona, a za šta je kotizacija 15.000 dinara ili za strance 150 evra ili 180 dolara.

STARTOVALA TELEFONSKA PRIJAVA ZA 60 EVRA, NOĆAS U PONOĆ: Poziv je BESPLATAN, ovo je broj! Spremite ličnu kartu zbog ovih podataka

"Imate mnogo prevaranata, društvene mreže su im dale sve mogućnosti za takvo delovanje. Ovo je ekstremni slučaj, ali i do sada sam svašta slušao - kako iz helikoptera bacamo sarin, kako se čipuju ljudi", kazao je Vučić.

Predsednik je naveo da mu se već sedam ili osam puta sa prijateljima desilo to da i ne zna da su antivakseri, ali da to naknadno sazna i to kada se kasnije zaraze i razbole.

"Računam da imam posla sa ozbiljnim i odgovornim ljudima, a naknadno saznam da su antivakseri. Ali, kada se oni razbole i nedeljama ih čuvamo u bolnici kao malo vode na dlanu, potrošimo najskuplje moguće lekove da im sačuvamo život, onda saznate da im ni članovi familije nisu vakcinisani jer je vakcina loša i onda i njima treba da sačuvate život", naveo je.

Predsednik ističe da za njih ima samo pitate da li imaju imalo časti i obraza da kažu - "izvinite".

"Ne treba mi hvala, nemojte ni lekarima govoriti hvala, ni državi jer su lekovi skupi i nemojte da mi kažete da ste to platili kroz socijalno osiguranje jer ste platili samo jedan dan", istakao je predsednik.

Vučić dodaje da je njegova ideja da se ljudima da račun, ne da ga plate, već samo da vide koliko je koštalo to njihovo lečenje. Kako navodi, to iznosi ne manje od 600 evra.

Ironično je pozvao sve koji veruju u teorije zavere da dođu pre 21. juna da im o trošku države izvade čipove, kako bi videli, kako kaže, "kako neki ljudi mogu tako prevarantski da se ponašaju i još da ljudima otimaju pare".

"Naše je da motivišemo sve ljude da se vakcinišu do 31. maja, dobiće svi oni koji su se vakcinisali dodatnu pomoć", kaže predsednik.

Upitan za 3.000 dinara koji će dobijati oni koji se vakcinišu u tržnim centrima, Vučić kažu da to daju neke kompanije i zahvaljuje im se na tome uz komentar da je to društveno odgovorno ponašanje.

Dodaje da je nakon njegove vakcinacije u Pukovcu, preko 400 ljudi samo tog dana u tom malom mestu vakcinisano. Najavio je da će krenuti po autobusima od Obrenovca, Uba, Lajkovca... i razgovarati sa narodom kako bi ih motivisao da se vakcinišu.

Kurir.rs/Tanjug