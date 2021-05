VAKCINISANI MOGU DA SE PRIJAVE DO 15. JUNA ZA 3.000 DINARA: Ministar Mali objasnio proceduru, prijava ista kao za pomoć od 30 evra

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će svi građani iznad 16 godina koji su vakcinisani makar jednom dozom do 31. maja, moći da se prijave za dodatnu pomoć od 3.000 dinara od 1. do 15. juna, kao i da novac dobiju do 20. juna.

- Već sutra ćemo na sednici Vlade usvojiti uredbu koja precizno definiše proceduru i način isplate ovih dodatnih 3. 000 dinara za sve građane koji će do 31. maja primiti makar jednu dozu vakcine. Prijava će biti ista kao za pomoć od 30 plus 30 evra, preko sajta Uprave za trezor i svako ko se prijavi, do 20. juna će dobiti i ovu dodatnu pomoć - rekao je Mali, gostujući u Nacionalnom dnevniku televizije Pink.

Ministar objašnjava da najstariji sugrađani koji su se vakcinisali, ne moraju da se prijavljuju ni za ovu pomoć, kao ni za isplatu 30 plus 30 evra.

- Za nas je ova mera veoma važna, želimo da motivišemo ljude da se vakcinišu, kako bismo se vratili normalnom životu. Potrebno je da što pre dođemo do kolektivnog imuniteta kako bi se ekonomija otvorila u potpunosti. Sada nam je, pored očuvanja zdravlja građana, najvažnija borba za ekonomiju, nova radna mesta i više stope rasta. Upravo zato je doneta i ova nova mera. To je samo deo trećeg paketa pomoći kojim pomažemo privredu i građane Srbije - istakao je ministar.

Mali podseća da će sutra svi penzionerima biti uplaćeno prvih 30 evra.

- Oni su nam prvi na redu. Oni koji penzije primaju u gotovini, njima su otvoreni namenski računi u Poštanskoj štedionici i sutra će moći taj novac da podignu. Dakle, ispunjavamo sve što smo obećali. U petak isplaćujemo sve korisnike socijalne pomoći i lica u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija - kaže Mali.

Ministar podseća da u ponedeljak sledi isplata 50 odsto druge minimalne zarade, što je deo paketa pomoći privredi, a da od 12.juna počinje isplata prvih 30 evra za sve sugrađane koji su se prijavili. Od danas, ističe ministar, radi i kol centar putem kojeg građani mogu telefonom da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30 plus 30 evra. Pomoć će biti isplaćena u maju i novembru, a prijava traje do 15.maja. Broj telefona kontakt centra je 0800101100.

Ministar kaže da se putem kol centra danas prijavilo 12 000 građana, a ukupno 3 350 000 građana.

- Pozivam građane da se prijave za pomoć, ali takođe i da se vakcinišu. Mi kao država dajemo primer, jer nagrađujemo one koji su shvatili koliko je imunizacija važna, kako za zdravlje tako i za otvaranje naše ekonomije - kaže Mali.

Ministar ponavlja da trećim paketom pomoći se ni na koji način ne ugrožava makroekonomska stabilnost.

- Nama će javni dug biti ispod 60 odsto BDP-a do kraja godine, a ono što želimo je da nam stopa rasta bude iznad 6 odsto, što za naše građane znači nova radna mesta, nove fabrike, više novca za infrastrukturu i veće plate i penzije i to u doba najveće ekonomske krize ikada, što je ogroman uspeh - kaže Mali.

Mali kaže da ekonomski rezultati Srbije mnogo bolji nego što se očekivalo.

- Mi smo očekivali u prvom kvartalu da ćemo imati pad od minus 1,3 odsto, a danas je Zavod za statistiku izašao sa podatkom da je prvi kvartal u plusu 1,2 odsto, dakle umesto minusa imamo plus. Mi smo sa minusom od 1,3 odsto u prvom kvartalu računali na 6 odsto rasta za celu godinu, što je jedan od najviših stopa rasta za ovu godinu u Evropi. Sa plus 1,2 umesto minus 1,3 odsto, mi smo sad već na 6,4 ili 6,5 odsto rasta za ovu godinu. Naravno, drugi kvartal je ključan, jer očekujemo da ćemo rasti preko 10 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine, a da bi se sve to desilo, najvažnija nam je imunizacija i da građani u što većem broju prime vakcinu, jer to znači i mogućnost putovanja i potpuno otvaranje ekonomije i vraćanje života u normalu, što je osnova za veću stopu rasta i punjenje budžeta. MMF očekuje da će nam rast biti 5 odsto, ja sada već mogu da kažem da ćemo rasti preko 6 odsto, što je istorijski uspeh za našu zemlju u najvećoj ekonomskoj krizi ikada - istakao je ministar.

(Kurir.rs)