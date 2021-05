3.000 DINARA ZA VAKCINISANE SAMO UZ OVA 3 PODATKA: Evo kada i kako možete da se prijavite

Svi građani Srbije koji prime makar i prvu dozu vakcine u Srbiji do 31. maja imaće pravo na dodatnu finansijsku pomoć države u iznosu od 3.000 dinara. Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna, i to na isti način kao i kao što je i prijava za 60 evra.

To praktično znači da će i za 3.000 dinara za vakcinisane biti potrebno ostaviti sledeće podatke: JMBG, broj lične karte i banku u kojoj imate otvoren račun ili želite da vam se automatski otvori.

Prijava će biti moguća elektronski preko sajta Uprave za trezor. Penzioneri i građani koji primaju socijalnu pomoć neće morati da se prijavljuju.

Pravo na dodatnih 3.000 dinara za vakcinisane imaju svi građani Srbije stariji od 16 godina, a pomoć će biti isplaćena u periodu od 12. do 20. juna.

Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć neće biti važno koju vakcinu su građani primili od 4 dostupne u našoj zemlji, a to su vakcine proizvođača Sinofarm, Fajzer, Astra Zeneka i Sputnjik V. Informaciju o primljenoj vakcini, kao i o datumu vakcinisanja, građani praktično neće morati u prijavi ni da daju.

- Svi podaci o vakcinisanju već su dostupni resornim institucijama, tako da će prijava biti gotovo identična prijavi za 60 evra na koju imaju pravo svi punoletni građani - kaže izvor u Nemanjinoj 11.

Prijava kao i za 60 evra

Iz Ministarstva finansija je poručeno da će prijava za 3.000 dinara na koju imaju prvo vakcinisani biti ista kao i prijava za 60 evra.

Prijave za novčanu pomoć države od 60 evra počele su 28. aprila i do sada se prijavilo više od 5 miliona građana. Oni koji to još nisu uradili, imaju rok do 15. maja.

foto: Printscreen/Ministarstvo finansija

Od 5. maja moguća je i telefonska i elektronska prijava za 60 evra, preko sajta Uprave za trezor. Kada uđete na sajt idp.trezor.gov.rs, treba da kliknete na polje "Podnošenje prijave" i unesete svoje podatke - JMBG, broj lične karte i banku u kojoj imaju otvoren račun.

Ukoliko građani nemaju već otvoren račun u nekoj banci, treba da, u padajućem meniju, kliknu na banku preko koje žele da im bude isplaćen novac i time se automatski prijavljuju za ovu pomoć. Na taj način će im biti otvoren jednokratni namenski račun, bez ikakvih troškova.

Ako se prijavljuju telefonski, na broj 0800 101 100, građani će u kontakt centru čuti automatski snimljen glas, koji će ih voditi kroz ceo proces prijave. Podaci koji treba da ostave isti su kao i kod elektronske prijave.

(Kurir.rs/Blic)