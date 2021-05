ZA PUN REZERVOAR I 350 DINARA VIŠE: Gorivo na pumpama osetno poskupelo, a stručnjaci upozoravaju da će kriza tek da UZME DANAK

Cena nafte kontinuirano raste i u svetu i kod nas pa tako od početka marta do danas, zavisno od vrste i kvaliteta koji vozači sipaju u rezervoare, poskupljenje u Srbiji iznosi od pet do devet dinara po litru!

To praktično znači da je za pun rezervoar potrebno izdvojiti između 320 i 350 dinara više nego pre dva meseca, a to već nije mali udar na džep. Taj iznos će biti veći za vozače koji koriste kvalitetniji benzin, a koji je inače juče na nekim pumpama koštao čak 163,90 dinara, što je i 14 dinara više nego početkom marta.

Doduše, prosečna cena benzina Evro premium BMB 95, prema podacima od 19. maja, iznosi oko 153 dinara, pa ako se to uzme u obzir onda je ovaj skok značajno manji. Što se tiče dizela, početkom marta se prodavao za 148,90 dinara, a ovih dana za 157,40 dinara po litru, što je skuplje za 8,5 dinara.

Slična situacija je i u regionu gde gotovo svakodnevno poskupljuje gorivo, ali i u svetu, pa stručnjaci tvrde da narednih meseci zaboravimo na praksu strmoglavog pojeftinjenja goriva koje smo imali tokom prošle godine.

Razlog za to krije se u činjenici što su procene da će do kraja godine doći do ozbiljnog porasta u potrošnji sirove nafte. Naime, nakon stagniranja privrede zbog pandemije, dolazi do oporavka, posebno u Kini i Americi, što nagoveštava i veću potražnju za crnim zlatom, a to bi moglo da znači i trend daljeg rasta sirove nafte, ali i njenih derivata.

I pored ovakvih trendova iz Udruženja naftnih kompanija Srbije kažu da narednih meseci ne treba očekivati značajne korekcije u maloprodajnim cenama goriva.

- Cena sirove nafte uz manje oscilacije zaista ima trend rasta tokom aprila i maja, ali to ni blizu nije isti rast koji je zabeležen od 30. oktobra do 7. marta. Promene cene u maloprodaji su poslednja dva meseca veće jer je u drugoj polovini marta gorivo poskupljivalo kao posledica naglog skoka cene sirove nafte koji je trajao do 7. marta - kaže generalni sekretar UNKS Tomislav Mićović.

Kako dodaje, sadašnja kretanja na globalnom tržištu nafte ne ukazuju da bi u narednom periodu mogle da nastupe tako velike promene u ceni goriva, kakve smo doživeli u poslednjih godinu i po dana, ali manje korekcije oba smera su moguće.

- Cena sirove nafte se relativno stabilizovala što se očekuje i za cenu goriva. Promena cene goriva u oba smera je posledica promene troškova naftnih kompanija.Tako smo prošle godine zabeležili strmoglavi pad cene benzina i dizela kao posledica naglog smanjenja cena sirove nafte - ocenio je Mićović.

Slično mišljenje ima i generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije profesor Goran Radosavljević.

- Ne očekujem da će povećanje cena derivata nafte biti osetnije. Narednih godinu dana očekujem blagi rast cena i potrošnje, ali ne očekujem da prosečna cena pređe nivo iz 2019. godine od oko 65 dolara po barelu. U međuvremenu, pošto je tržište još osetljivo, dešavaće se blagi poremećaji i oscilacije cene. Od sredine marta do sredine aprila cena sirove nafte tipa Brent je rasla sa 61 dolar na 70 krajem meseca, da bi opet pala nedelju dana kasnije na 61 dolar, a sredinom aprila skočila na 65 dolara po barelu - navodi Radosavljević.

Zaključuje i da su takve oscilacije odraz nestabilnosti tržišta koje reaguje na svaku promenu ili potencijalnu promenu, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje.

- Tržište ima trend oporavka, tako da se može očekivati da se u sledećoj godini i stabilizuje pod pretpostavkom pobede nad pandemijom do kraja godine - naveo je Radosavljević.

(Kurir.rs/Blic)