DNEVNICE REKORDNE A NEMA KO DA RADI: Malinari u problemu, nude odlične uslove a niko ne želi u berbu

Brojni malinari se nedeljama unazad žale da berače još nisu obezbedili iako po njihovim rečima nude rekordne dnevnice, veće od 3.000 dinara.

"Potrebna su mi tri radnika, po mogućstvu članovi porodice za branje maline u blizini Užica, sa početkom oko 20. juna. Stan i hrana obezbeđeni. Uslovi odlični, boravak u kući, smeštaj u sobi, wifi non-stop, pauze redovne, sve kao kod svoje kuće, jer dobar radnik se ceni”.

foto: Shutterstock

Ovakvi oglasi preplavili su ovih dana specijalizovane sajtove, društvene mreže i lokalne nedeljnike, a berači "crvenog zlata" bi za mesec dana, uz sve navedene uslove, mogli da zarade platu od svih 90.000 dinara, jer je raspon oglašenih i obećanih dnevnica od 2.500 do 3.500 dinara.

Međutim, Milovan Nikolić iz Sirdije kod Osečine, kaže da je zabrinut da njegov rod od oko 15 tona maline neće imati ko da obere, pošto je nedelju dana pre početka berbe na jedvite jade obezbedio deset berača, a treba mu još toliko.

- Od mladih, to je retkost da neko želi da radi. Ostao je poneki penzioner koji je vitalan, ili ćemo morati da se oslonimo na komšiluk. Blizu smo grada, ali niko neće da ostane u selu dok traje berba, iako nudim kvalitetan smeštaj, ishranu i najveću dnevnicu koja se bude plaćala. U valjevski kraj nekada su dolazili i berači sa juga Srbije, ali ih poodavno nema - žali se Nikolić.

Slično iskustvo je i Stojadina Božića iz Varde kod Kosjerića, kojem će bar osam berača takođe trebati za desetak dana. Spreman je da ih plati 60 dinara po ubranom kilogramu maline, uz smeštaj i tri obroka, kako napominje, "domaće kuhinje koju jedemo i mi ukućani”.

- Ako otkupljivači budu plaćali više, a pominje se da će cena maline biti čak i 300 dinara, spreman sam da dnevnicu povećam. Već sada, ako nabere 60 kilograma iznosi 3.600 dinara, što je mislim više nego korektno. Međutim, ovi što zovu, uz to kolika je dnevnica, pitaju koliko se časova radi. U tome je osnovni problem, jer brati malinu znači raditi od svitanja do sumraka, mladi to neće, a stariji to ne mogu. Nisu mi jasni mladići i devojke koji bi ovako mogli sebi da obezbede na primer letovanje i još da im pretekne - u dahu priča Stojadin.

Deficit berača nije problem od juče. Možda je budućnost u nekim specijalizovanim agencijama koje će, na primer, angažovati nezaposlene žene na nekom području, od obavljanja svih administrativnih poslova do plaćanja svih dažbina državi. Ovako, oslanjajući se na oglase i pozive, čeka nas još jedna problematična godina, a rod maline će biti sasvim solidan - poručuje Milovan Nikolić.

(Kurir.rs/Blic)