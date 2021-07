VLADIMIR LUČIĆ, PRVI ČOVEK TELEKOMA SRBIJE: Uradili smo ono što su korisnici od nas tražili! Prvi put sav fudbal na jednom mestu

Proteklih dana odjeknula je vest da je TV Arena Sport u vlasništvu Telekoma Srbija dobila ekskluzivna prava na emitovanje utakmica engleske Premijer lige za prostor bivše Jugoslavije, a direktor te kompanije Vladimir Lučić govorio je i o daljim planovima i novitetima.

- Prvi put na jednom mestu je sav svetski fudbal, od sezone 2022/2023. pa narednih šest sezona. Uradili smo ono što su korisnici od nas tražili godinama, da imaju vrhunski sadržaj i to smo uradili - rekao je Lučić.

Novi sadržaju privlače nove korisnike

- Raste nam broj korisnika, povećali smo tri puta kada pogledate čitavu grupu u poslednje tri godine. Rast je kontinuirani, ulaganje u sportski sadržaj će povećati broj korisnika i povećaće prihod i broj korisnika same Arene koja je šire rasporostanjena. Sa ovim skupom sportskog sadržaja neće postojati domaćinstvo koje neće želeti da gleda Arenu - istakao je on ze TV Pink.

Lučić je govorio i o nervozi koja se stvara kod konkurencije i kampanja protiv Telekom Srbije.

- Oni poslednje tri godine od kada je Telekom krenuo u svoj razvoj i pre svega da poveća broj korisnika, kada je razbio kartel operatera, kada je odlučio da se ne pomiri sa situacijom da će nestati iz velikih gradova, krenula je intenzivna kampanja naše konkurencije preko medija što je zloupotreba tržišta. Moram da kažem da je ova kampanja proitiv nas imala dve faze, između prvog i drugog kruga Premijer lige, ali svako ko izgubi ima pravo da se ljuti. Nije dobro da se na ovaj način neko bori sa konkurencijom. Ima nekoliko nelogičnosti, oni govore da se mi borimo protiv Nove i N1, a mi govorimo da nam je Arena glavni cilj. To je jedna nervoza konkurencije koja beleži sve lošije rezultate, zabeležili su rekodrdne gubitke, a rezultati govore da će i ove godine da nastave sa gubitkom. Poslovni potez gde smo grupisali najjače lige nas jednom mestu je odličan potez koji će nam doneti nove korisnike i povećati nam prihod - istakao je on.

Dodaje i da "ove godine delimo akcionarima više desetina miliona evra, profit nam raste, 2026. godine biće više od 300 miliona evra."

- Telekom Srbija, može da se konstatuje da smo idealni u uslugama, i to jeste bila naša strategija, da ukrupnimo tržište, da postanemo lideri i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Instaliraćemo više od 1.000 4G stanica, preći ćemo i preko 1.1 milion optilkih priključaka, 50 odsto teriteorije Srbije biće pokriveno optičkom mrežom, intenzivno se razvijamo, budućnost je sigurna, kupovinom Premijer lige uradili smo završni potez koji obezbeđuje lidersko mesto u regionu, svidelo se to nekom ili ne - istakao je on.

Kada je reč o Premijer ligi, ističe da su ugovori potpisani i da ne može da se licitira o ciframa.

- Ne možemo da licitiramo, imamo potpisane ugovore, ovakvo ulaganje u sportski sadržaj gde smo sad postali glavni igrači od Slovenije do Severne Makedonije doneće dodatni prihod od preko 1.2 milijarde evra, potpuno je jasno da je sportski sadržaj uz informativni vodeći - istakao je Lučić.

Najavio je i da "će korisnici biti zadovoljni jer ćemo iskombinovati ponudu Arene sa korisnicima, osim Arena Cloud aplikacije napravićemo dodatne aplikacije gde će moći da vide između ostalog, na primer, i isečke iz utakmica."

