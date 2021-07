20 EVRA OD DRŽAVE STIŽE U DECEMBRU: Ministar Mali detaljno objasnio koliko će ukupno novca građani dobiti do kraja godine

Punoletni državljani Republike Srbije će dobiti dodatnih 20 evra u decembru, objavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Kako je objasnio, to znači da će penzioneri do kraja godine od države dobiti ukupno još 100 evra, a ostali punoletni građani po 50 evra.

- Naime, penzioneri će u septembru dobiti po 50 evra, zatim u novembru po 30 evra, a zatim i 20 evra u decembru mesecu. Ostali punoletni građani će u novembru dobiti 30 evra za koje su se prijavljivali u maju mesecu, a potom i 20 evra u decembru. Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici i postignutim rezultatima u prethodnom periodu, kada je Srbija ostvarila jedan od najboljih rezultata u Evropi kada je reč o stopi privrednog rasta, imamo dovoljno sredstava za ovu novu vrstu podrške građanima. Javne finansije Republike Srbije su potpuno stabilne, imamo dovoljno novca i spremni smo da pomognemo i podržimo građane Srbije. Građani Srbije znaju da je njihova država tu za njih i da brine o njima - stoji u objavi ministra Malog na Instagram nalogu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u televizijskom obraćanju da zbog velikog suficita u budžetu stiže još 20 evra pomoći za građane.

- Građanima dajemo još 20 evra u decembru. To znači da će penzioneri od septembra do decembra dobiti ukupno 100 evra, a građani 50 evra. To je velika vest i divno je što možemo da pomognemo našem narodu i što imamo novca za to - rekao je Vučić i najavio da će biti dodatna prijava za novu pomoć.

(Kurir.rs)