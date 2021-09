BIZNIS ZA KOJI NIJE POTREBNO MNOGO ULAGANJA: Ovaj posao može da donese dobru zaradu, a povrat uloženog zavisi od jedne stvari

Parkiranje automobila postaje problem gotovo svakog naseljenog mesta u Srbiji. Automobila je sve više, kao i onih koji bez svog ljubimca ne mrdaju iz kuće. Zato su oni koji su na vreme to shvatili i kupili placeve na udarnim mestima sada na velikom dobitku.

Posebno dobro prolaze oni koji su se dosetili da placeve kupe na prometnim mestima, kao i na onim gde je potrebno zadržati se po nekoliko dana ili nedelja. Upravo takvo mesto je aerodrom, na koji ljudi vole da dođu svojim automobilom, a kada polete da budu sigurni da je njihov četvorotočkaš bezbedan. Tako je okolina Surčina postala zlatni rudnik za sve one koji imaju početni kapital, a žele brzo da ga povrate.

Kako je objasnio Zlatko Stanišljević koji radi na jednom od ovakvih parkinga, što više se uloži, veće su mogućnosti zarade.

- O ovom poslu ne treba razmišljati ako posedujete plac manji od desetak ari. Na placu većem od toga stvara se uslov da se smesti broj auta koji bi mogao da pokrije troškove i napravi profit. Cena placeva po aru u okolini aerodroma ili u Surčinu sa sređenim papirima kreće se od 12.000 do 25.000 evra. Cena same izgradnje zavisi od površine placa i podloge za koju se investitor odluči, ali iznos bi morao da bude u desetinama hiljada evra. Tu je još potrebno sprovesti struju i vodu, ograditi plac, napraviti zatvoreni prostor za radnike i kancelariju, postaviti video-nadzor - objašnjava Zlatko.

Kako dodaje, kapacitet parkinga zavisi od površine i oblika placa, a na pomenutih 10 ari može se u jednom trenutku smestiti oko 40 vozila, za koje treba obezbediti i dodatne usluge.

- Osim usluge parkiranja, svaki parking obezbeđuje prevoz klijenata do terminala i nazad do parkinga. To vodi ka dodatnoj investiciji - kupovini vozila. Za početak bi bilo dovoljno imati dva vozila, a s porastom broja klijenata raste i potreba za dodatnim vozilima - navodi on.

Prema njegovim rečima, više nije vreme kada neko ovaj posao može da započne gotovo bez para, naročito ako nema svoj plac, već mora da ga kupi.

- Period potreban za povrat uloženih sredstava zavisi od snalažljivosti investitora da dopre do klijenata na što povoljniji način - zaključuje on.

Troškovi koji se ne vide na prvi pogled

Pored osnovnih usluga, dobro je klijentima ponuditi dodatne usluge, kao što su pranje automobila i prenoćište za one koji žele da se odmore pre ili posle putovanja, u šta takođe treba uložiti novac.

- U poslednje vreme veća je konkurencija, pa je došlo do povećanja troškova i smanjenja profita. Marketing je u ovoj oblasti kao i u svim drugim izuzetno važan i znatan procenat prihoda je usmeren na reklamiranje - kaže Zlatko.

Korona ometa i ovaj posao

U isto vreme dok se konkurencija pojačavala, kovid 19 je gotovo zatvorio aerodrom.

- Ove godine je nešto pojačan saobraćaj, ali nije dostigao nivo iz 2019. godine. Uz veći broj parkinga i manji broj putnika, ovaj sektor je u blagoj krizi. U obzir treba uzeti i da parking radi 24 h dnevno tokom cele godine. Potrebno je pronaći zaposlene koji bi pokrili sve smene uz slobodne dane - objašnjava vlasnik Skaj parkinga.

