POTPISAN UGOVOR O DODELI STANA: Žuta koverta promenila život Ani Rmuš, a evo kako joj sin (3) doneo sreću u nagradnoj igri (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali potpisao je sa direktorom Republičke direkcije za imovinu Jovanom Vorkapićem i dobitnicom stana Anom Rmuš, ugovor o dodeli dvoiposobnog stana u naselju „Zemunske kapije“, u okviru nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“.

Dobitnica stana izjavila je da ceo život igra nagradne igre i da joj se konačno posrećilo.

„Nikada nismo ništa dobili a ovo je sada pun pogodak i velika nagrada. Ovaj život u potpunosti menja naš život, stan je došao u pravo vreme s obzirom da nemam rešeno stambeno pitanje“, istakla je Rmuš i dodala da je presrećna i uzbuđena zbog svega što joj se dogodilo.

Ona je samohrana majka trogodišnjeg dečaka, koji je bio srećne ruke jer je on ubacio žutu kovertu u sanduče.

„Potoji i priča za tu dobitnu žutu kovertu. Moj trogodišnji sin je ubacio a tog dana imao je obučenu žutu jaknu i žute čizmice“, rekla je ona ukazujući i na svojevrsnu simboliku.

Istakla je da, ako se uračuna i prolećni ciklus nagradne igre, njena porodica do sada je poslala oko 40 koverata. „Mislim da je ova nagradna igra sjajna ideja i da se treba boriti protiv sive ekonomije. Kao pravnik znam koliko je to bitno i uvek insistiram da dobijem fiskalni račun ali moram da priznam da do sada nisam imala nikavih problema u vezi sa tim“, navela je Rmuš.

Ministar Mali je čestitao Ani na nagradi i poželeo joj je da provede što više lepih, srećnih trenutaka u novom stanu.

„Još jedna lepa nagrada ide u prave ruke. Drago mi je što ovaj stan menja vaš život i što je došao u pravom trenutku, kao što ste sami rekli. Imali ste i dosta sreće ako ste poslali četrdesetak koverata jer u velikom bazenu trenutno ima 12,5 miliona koverata. Verovatnoća je stvarno bila mala“, rekao je ministar Mali.

On je pozvao građane Srbije da još par dana učestvuju u nagradnoj igri jer je u subotu poslednje kolo kada će biti izvučeni dobitnici još dva stana - u Beogradu na vodi i u naselju Zemunske kapije.

„Zaršavamo jesenji deo nagradne igre. Mislim da smo uradili dosta na jačanju svesti naših sugrađana šta znači uzimati fiskalni račun i boriti se protiv sive ekonomije.

Mi ćemo razmisliti za sledeću godinu, s obzirom na novu fiskalizciju i digitalizaciju, možda ćemo ići sa digitalnom nagradnom igrom, koja bi podrazumevala ne slanje koverata već skiniranje računa preko mobilnog telefona i zatim njegovo slanje“, rekao je Mali.

On je podsetio i da je u toku uvođenje novog sistema fiskalizacije i zamena starih uređaja za nove kao i prijava za subvencionisanje kupovine tih uređaja.

„Dobili smo već 15.600 zahteva za subvencije za uvođenje novih fiskalnih kasa. Našu privredu to ništa neće koštati. Dobijaju sto evra za jedan fiskalni uređaja i sto evra po prodajnom mestu. U ponedeljak će biti isplaćene već prve subvencije. Nećemo čekati kraj januara, već ćemo svake nedelje za one koji se prijave taj novac isplatiti“, rekao je ministar.

On je dodao da i sa ovo isplatom subvencija i svakom narednom, Vlada ispunjava obećanja, izmiruju se sve obaveze u dinar i naveo da očekuje da ovo sve bude podstrek i za druge da se prijave, pa da se tako u što kraćem periodu zamene fiskalni uređaji za stare i uđe se u novi sistem fiskalizacije.

Kako je naveo svaki račun će imati i svoj QR kod pa će i građani biti u prilici da preko tog koda u relanom vremenu provere da li je račun ispravan, pa će se i na taj način zajedno sa državom boriti protiv sive ekonomije.

Peto izvlačenje u okviru jesenjeg ciklusa nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2021" održano je u subotu, 16. oktobra, na Radio-televiziji Srbije. Tada je podeljeno pet automobila "fijat 500L", kao i stan u Beogradu, u naselju Zemunske kapije.

Od početka nagradne igre do danas, stiglo oko 12,5 miliona koverata sa fiskalnim računima i slipovima.

Sve koverte pristigle od 15. aprila 2021. godine učestvuju i u svim izvlačenjima jesenjeg ciklusa.

