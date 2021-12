ŠOK CENA! VIKENDICA KOD NOVOG SADA ČAK 327.000 EVRA: Evo gde se u Srbiji mogu naći najjeftinije, novija gradnja SKUPLJA

Vikendica u Petrovadinu pored Dunava prodaje se za čak 327.000 evra i to na drugoj oglašenoj prodaji nakon što je banka aktivirala hipoteku zbog nevraćenog kredita.

Koliko su vikendice na ceni svedoče i podaci sa sajta "Doboš" gde se prodaju nekretnine čiji vlasnici nisu redovno izmirivali svoje preuzete obaveze. I ovim nekretninama posebno vikendicama, prateći tržište, cena konstantno raste. Pomenuta vila procenjena je na vrednost od čak 77.250.000 dinara. Pored vikednice kupac dobija i zemljište površine 3.000 kvadrta na kojem je voćnjak, ali i objekti ukupne površine 300 kvadrata. Svakako, ovo je cifra dostojna mnogih atraktivnih svetskih destinacija, piše "Blic".

Da su vikendice populane i da tražnja za njima konstanto raste pokazao je i izveštaj Republičkog geodetskog zavoda, za treći kvartal ove godine. Najpopularnije srpske planine, donose i najveće cene. Tako je, prema podacima od leta ove godine, najskuplja prodata na Kopaoniku - za 600.000 evra, zatim u Čajetini - 120.000 evra, Beočinu - 114.100 evra. Zanimljivo je da je u Čajetini, odnosno na Zlatiboru najjeftinija prodata za čak 105.000 evra.

Agent za nekretnine Vladimir Rafajlović prodaje vikendice na Fruškoj gori i kaže da je situacija takva da je trenutno potražnja dosta veća od ponude. Problem je što ponuda nije kvalitetna, što uzrokuje i veće cene.

- I pre korone krenula je veća potražnja, ali nakon pojave pandemije ona ne prestaje da raste. Čak i sada kada smo prošli taj prvi postkoronarni period. Nikad nismo imali da je zimi jednaka aktivnost kao i leti na tržištu nekretnina, pre svega vikendica. Na Fruškoj gori fali dobre ponude. Većinom su to objekti građeni sedamdesetih i osamdesetih godina koji su spremni za rekonstrukciju. Kupci većinom traže moderne nove objekte, ali i brvnare su sve popularnije. Pogled na reku je naravno plus, kao i placevi sa zelenilom i oni okruženi prirodom sa što manje komšija - rekao je Rafajlović.

Cene su kako dodaje skočile u poslednjih godinu dana za minimalno 50 odsto, negde i više. Vikendica na Fruškoj gori ne može se naći ispod 30.000 evra, a gornje granice skoro da i nema. Noviji objekti se prodaju prosečno po ceni od 100.000 do 150.000 evra.

- Uglavnom to kupuju mladi ljudi koji imaju decu i žele da ih izmeste iz grada. Ili imaju svoje biznise ili su negde zaposleni, a mogu to da si priušte, dosta njih je iz IT sektora. Dobar deo njih može na vikendici da živi stalno, jer rade od kuće. Ima i dosta kupaca iz inostranstva. Ne treba im kuća, ali vikendica im odgovara, kad dođu u Srbiju da imaju gde da budu – nastavio je Rafajlović.

Prošle godine prodato je oko 1.050 vikendica, što je u odnosu na 2019. godinu za 60 odsto više. Vojvodina je bila najtraženija. Ove godine brojke idu još dalje, samo u prvom polugodištu ih je prodato 534 objekta. Jelena Davidović sa sajta nekretnine.rs. kaže, da je i prodaja vikendica oko Beograda skočila za 50 odsto. Pojedini objekti cene se i 150.000 evra. Poplarna je Avala, oblast Trešnje, Ralje, Sopota, ali i područje Aranđelovca i Topole kao i Pančeva ili Zrenjanina.

Mnogi mladi parovi koji sad već nemaju ove novce, a žele da se izmeste iz grada, odlučili su zbog toga da potraže kuće u selima. Tamo još mogu da se nađu, ako je selo malo dalje od grada, pristojne kuće za ispod 20.000 evra.

- Cene vikendica na planinama od Fruške gore, Divčibara ili Avale nisu više realne. Negde su poskupele i 100 odsto. Za 30.000 može se kupiti kuća ali za otprilike rušenje. Mi smo na kraju našli lep objekat u Perlezu, blizu Titela. Planiramo u dogledno vreme tamo potpuno da se preselimo, čitava porodica – kaže nam Robert Kolar iz Novog Sada.

Tako su pojedina sela došla neočekivano na mapu popularnosti, poput Kačareva pored Pančeva, Žablja i Đurđeva u blizini Novog Sada ili Bačkog Monoštora u okolini Sombora. Nema baš potpune prirodne idile kao na planinama, ali tu je za počerak barem dvorište, bašta i prostrana kuća.

Izdavanje podiže vrednost vikendica

Na cene vikendica utiče i biznis njihovog rentanja. Nema više slavlja, a da se ne zakupi omanja "hacijenda" na padinama popularnih domaćih pridodnih bisera. Zbog toga su mnogi ušli u ovaj biznis. Adaptiraju se čak i nekadašnje garaže i krste u "kućice".

- Cene zakupa više su i daleko od uobičajenih. Zakup po danu ide i do 300 evra za vikendicu na Fruškoj gori, Avali, Kosmaju i ostalim popularnim destinacijama, ali tražnja je prosto takva. Objekti koji imaju bazen ne izdaju se za ispod 200 evra na dan. Tu se održavaju slavlja, rođendani, devojačke i momačke večeri, svadbe, ma sve. Ili se ljudi skupe i pobegnu na dve nedelje sa prijateljima i decom. Rade ako mogu odatle i uživaju - kaže nam agent nekretnina Milan Bošnjak.

