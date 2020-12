ŽUPAN O KATASTROFALNOM ZEMLJOTRESU: Stariji nisu želeli da odu od svog ognjišta! Poginuli su mladi ljudi, ja ih znam

U programu N1 gostovao je Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije.

"Kontejneri su na putu, ljudi nisu želeli da idu u organizovani smeštaj, to smo omogućili. No stariji ljudi nisu želeli da odu od svog ognjišta, ostali su uz svoje kuće, zapalili vatru", rekao je Ivo Žinić dodavši da se nada da će to biti organizovano do kraja dana. Kaže da su se mnogi javili i nude pomoć.

Kaže da se danas treba osigurati i da ti ljudi imaju smeštaj.

"Verujem da ćemo večeras moći reći da je većina ljudi zbrinuta", kaže.

"Glina i okolina su bez vode, tu oko Petrinje nema struje", kaže Žinić dodavši da su najpotrebnije osnovne namirnice.

"Svi koji žele, trebaju se najaviti preko Stožera civilne zaštite. Ako to nije koordinirano, onda nam stvara poteškoće", rekao je Žinić.

Kaže da su poginuli mladi ljudi.

"Pravosudni policajac i policajac iz Gline, to su mladi ljudi, ja ih znam."

