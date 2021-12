DONOSI BENEFITE POSLOVNOJ ZAJEDNICI: Mali potpisao sporazum o saradnji Srbije i Albanije koji će olakšati poslovanje privrednicima

U Tirani je danas potpisan sporazum između Vlade Srbije i Saveta ministara Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.

Sporazum su na Samitu u okviru regionalne inicijative za saradnju pod nazivom "Otvoreni Balkan" (Open Balkan), potpisali ministar finansija Siniša Mali i ministarka finansija i ekonomije Republike Albanije Delina Ibrahimaj.

Zvaničnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije potpisali su na samitu u Tirani nekoliko sporazuma o regionalnoj saradnji, čiji bi finalni rezultat trebalo da bude slobodno kretanje robe, usluga i ljudi, sa ciljem stvaranja jedinstvenog ekonomskog tržišta i zajedničkog tržišta rada.

Mali je istakao da će sporazum koji je potpisao doneti benefite poslovnoj zajednici i podsetio da je takav sporazum već potpisan sa Severnom Makedonijom.

"Ovaj sporazum će ubrzati proces prolaska kamiona preko granica, što je bio jedan od zahteva privrednika. To je samo jedna od mnoštva ideja koju realizujemo, a koja će doprineti bržem protoku robe preko granica", rekao je on.

Sporazum će, kako je dodao, unaprediti bezbednost u prometu roba strana potpisnica, pojednostaviti i ubrzati carinske procedure, omogućiti korišćenje olakšica u odnosu na carinske kontrole, omogućiti povoljniji tretman u pogledu procene i kontrole rizika.

Mali je naveo i da je u Srbiji već primenjen sistem gde sve granične službe rade 24 sata dnevno.

"To je samo jedna kockica u ovom ogromnom mozaiku koji treba da sklopimo, kako bismo dodatno ubrzali protok robe. Mi smo već inicirali izgradnju dve dodatne trake na prelazu Tabanovce – Preševo. Taj posao ćemo završiti u narednih šest do devet meseci. Zapravo, jedna od njih će se koristiti isključivo kao traka za 'Otvoreni Balkan'", rekao je on.

Ministar je podsetio da je nedavni skup u Nišu bio produktivan, jer je doveo do konkretnih rezultata i aktivnosti koje će doprineti olakšavanju trgovine, kao i saradnji u oblasti hrane, fitosanitarne i veterinarske inspekcije.

Naglasio je da je sada fokus na ukidanju administrativnih taksi i tarifa.

"To je sledeće što treba da uradimo zajedno sa Albanijom i sa Severnom Makedonijom. Mi ne govorimo o ogromnim sumama novca, već pričamo o smanjenju vremena koje je potrebno, kako bismo dodatno ubrzali prelazak granica", naveo je on.

Istakao je da je pet potpisanih sporazuma tek početak, i zaključio da je "Otvoreni Balkan" važan i u političkom i u ekonomskom smislu za zemlje članice.

Mali je potom učestvovao na regionalnom forumu o poljoprivredi i regionalnoj saradnji, na kojem su predstavljeni preduzeti koraci nakon Samita u Beogradu, prednosti regionalne saradnje u ovoj oblasti i dosadašnji rezultati.

Učesnici su govorili i o Sporazumu o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, o ostvarivanju i ispunjenju poslovnih zahteva i drugih koraka koje treba preduzeti, kao i o regionalnoj saradnji.

(Kurir.rs/Beta)