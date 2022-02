ANALIZA CENA GORIVA U SRBIJI I REGIONU: Litar najjeftiniji u Severnoj Makedoniji, EVO u kojoj državi je najskuplji

Naftom se na svetskim berzama već danima trguje na nivou istorijskih maksimuma. Prema poslednjim dostupnim podacima cena sirove nafte "brent" na londonskoj berzi iznosi 92,31 dolara po barelu. Na njujorškim berzama cena sirove nafte iznosi okruglo 91 dolar.

Ovakvo kretanje cena u svakom slučaju utiču i na prilike na domaćem tržištu, gde su cene od septembra porasle za oko 10 odsto. Trenutno se litar benzina na domaćim pumpama prodaje za oko 172 dinara, a dizel se ceni na 181 dinar po litri.

Što se tiče cena u regionu, prema podacima sajta globalpetrolprajses od 31. januara ove godine (globalpetrolprices) cene dizela se kreću od 1,14 evra po litri u Severnoj Makedoniji do 1,58 evra u Albaniji. Što se tiče cena benzina, one se kreću od 1,23 evra po litri u Bugarskoj do 1,6 evra po litri u Albaniji.

Konkretno, cene goriva u regionu se kreću ovako.

U Sloveniji litra dizela prema poslednjim podacima košta 1,39 evra dok je litra benzina 1,35 evra.

U Bosni i Hercegovini, prema podacima sajta globalpetrolprajses, litra i benzina i dizela košta 1,24 evra.

U Bugarskoj je litar dizela 1,26 evra, a litra benzina 1,23 evra.

U Rumuniji dizel košta 1,34 evra po litri, a benzin oko 1,35 evra.

U Crnoj Gori litar dizela košta 1,39 evra, dok je litar benzina 1,42 litra.

Ubedljivo najjeftinije gorivo u regionu je u Severnoj Makedonij gde litar dizela košta 1,14 evra, a litar benzina 1,26 evra.

U Hrvatskoj dizel košta 1,52 evra dok je benzin 1,46 evra.

U Mađarskoj dizel i benzin imaju maltene iste cene, 1,35 evra košta litar dizela, a benzina 1,349 evra.

Najskuplje gorivo u regionu je u Albaniji gde je litar dizela 1,58 evra, a litar benzina 1,6 evra.

Pored svetskih trendova koji utiču na cenu, na domaćem tržištu trend povećanja akciza takođe dovode o poskupljena goriva. Prema Zakonu o akcizama, po kom i u toku ove godine sledi usklađivanje iznosa akciza sa indeksom potrošačkih cena iz 2021. godine. Do sada se to dešavalo u februaru, a koliko će povećanje biti zavisi od statistike.

Tomislav Mićović, generalni sekretar UNKS-a (Udruženja naftnih kompanija Srbije), ističe da je to to usklađivanje više zabrinjavajuće nego svetski trendovi.

- Ako se akcize povećaju za 7,9 odsto onda bi ovaj namet na benzin i dizel trebalo da bude povećane za 4,5 do 4,7 dinara, ali s obzirom na to da one ulaze u osnovicu za PDV to bi značilo povećanje ukupnog fiskalnog opterećenja od oko 5,5 dinara po litru gorivo. Zbog ovakve akcizne politike Udruženje naftnih kompanija nadležnim organima je predložilo smanjenje ovog oporezivanja koje ne bi narušilo budžetske prihode. Nadam se da će to biti uskoro uvaženo, objašnjava Mićović.

Rast cena i u svetu

Rast cena goriva pogađa i ostatak sveta, pa su tako i građani SAD suočeni sa najvećim cenama goriva od 2014. godine.

Prema podacima AAA, prosečna cena u svakoj državi SAD, bila je 3 dolara viša po galonu, uključujući Teksas, MIsisipi, Arkansas i Alabamu, koje tradicionalno imaju najniže cene benzina u čitavoj državi. Prosečna cena u Kaliforniji prošle nedelje iznosila je čak 4,66 dolara.

Najviša prosječna cena benzina u SAD-u u 2021. godini je najviša od 2014. godine.

