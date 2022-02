ZABRINJAVAJUĆE PROGNOZE: Litar dizela do marta koštaće 200 dinara!? Cene neće rasti samo u OVOM slučaju

Domaći uvoznici kažu da do skoka cena goriva u Srbiji neće doći jedino ukoliko se situacija sa Ukrajinom brzo reši, što je malo verovatno.

Litar dizela na pumpama u Srbiji mogao bi već od marta da košta čak 200 dinara! Do ovoga bi mogle da dovedu visoke cene nafte na svetskom tržištu usled pandemije koronavirusa i aktuelne krize u Ukrajini.

Ovo su zabrinjavajuće prognoze domaćih uvoznika naftnih derivata.

Mir spušta cene

Naši sagovornici napominju da do novog skoka cena neće doći samo ako se situacija sa Ukrajinom brzo reši, a to je malo verovatno.

- Danas u Srbiji litar benzina košta oko 170 dinara, deset dinara više nego u julu prošle godine. Litar dizela ide i do 180 dinara, što je čak 20 dinara više nego pre pola godine. Bilo je nekih prognoza da će cena na berzama već krajem prošle godine porasti do 100 dolara za barel, ali to se nije desilo. Sada se ona na berzama kreće oko 90 dolara - objašnjava trenutnu situaciju vlasnik 'Nafte a. d.' Nebojša Atanacković. Prema njegovim rečima, cene na našim pumpama rastu već duže vreme i taj trend će, nažalost, morati da se nastavi.

- U vreme pandemije cena barela na svetskim tržištima najpre je padala, a onda dramatično rasla. Sada imamo krizu oko Ukrajine i Rusije i cena 'crnog zlata' je opet u porastu. Na skokove nafte najviše utiču svetske promene, a to se sve odražava i na naše tržište. Naše cene zavise od svetskih. Ukoliko brzo dođe do mirnog rešenja krize u Ukrajini, sve će biti bolje. Ali ako se to ne desi, moguće je da već za mesec dana imamo cenu dizela i do 200 dinara za litar. Takođe, u narednom periodu država treba da uskladi akcize sa visinom inflacije iz prošle godine i to će biti rast cene od šest do sedam odsto - navodi Atanacković.

Berze diktiraju

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je jako nezahvalno prognozirati kretanje cena.

- Kada bih govorio o poskupljenju, to bi podrazumevalo da tačno znam kako će se kretati cena nafte na berzi i kakav će uticaj na cenu imati brojni tržišni pokazatelji. A mnoge ekspertske procene su se u poslednjih godinu dana pokazale kao potpuno pogrešne. Potrošači, medutim, treba da budu svesni da će se promene na globalnom nivou odraziti i na srpsko tržište nafte i derivata nafte. To znači da, kada cene idu naviše u svetu, idu i kod nas, i obrnuto - objašnjava Mićović.

(Kurir.rs/Informer)