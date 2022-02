MINISTAR MALI: Danas isplata nove pomoći države, evo i kada počinje prijava za 100 evra za mlade

Ministar finansija Siniša rekao je jutros da je država posvećena brizi o najstarijim građanima.

- Kada pogledate i sagledate pomoć od 20.000 dinara i uvećane penzije od 5,5 odsto, to vam dovoljno govori o brizi koju posvećujemo našim najstarijim sugrađanima. Danas će svi dobiti pomoć, i mi još jedanput pokazujemo koliko brinemo o onima kojima je pomoć najpotrebnija, i snagu naših javnih finansija - rekao je Mali.

On kaže da je Srbija održala makroekonomsku stabilnost, i da je nivo našeg javnog duga na 51 odsto BDP-a, ispod nivoa Mastrihta.

- I prošle nedelje smo isplatili pomoć od 100 evra za mlade. Uključujući i sve novčane pomoći koje smo isplatili prošle godine pokazuju koliko je zdrava naša ekonomija. Reforme koje je sproveo predsednik Vučić obezbedile su da imamo rezerve novca za sve ove projekte - kaže ministar finansija.

Siniša Mali kaže da imamo najveću stopu rasta, od 6.4 odsto, i još jednom podsetio na nivo nizak nivo javnog duga.

- Mnogo smo se pokazali otpornijim i snalažljivijim. Da ne govorim o tome da smo nabavljali sve vakcine među prvima, izgradili bolnice i pomagali građane. Sve to pokazuje jednu drugačiju Srbiju - jaku, stabilnu i snažnu - rekao je ministar.

foto: Printscreen/RTS

On ističe da se država Srbija odgovorno ponaša ekonomski još od 2014. godine.

- Ostavljena nam je zemlja pred bankrotom. Podsećam, 2014. godine smo imali na računu 8.5 milijardi dinara. Nismo imali ni za plate i penzije, to je bio bankrot praktično. Danas imamo 160 milijardi! To pokazuje rezultate jedne razumne politike, i nema nikakve veze sa izborima - kaže Mali.

On dodaje da će danas na sednici Vlade biti usvojen zakon o isplati pomoći od 100 evra za mlade.

- Mladi koji se nisu prijavili prethodni put za 100 evra, bilo da nisu želeli ili da nisu tada imali pravo, a sada ispunjavaju uslove, moći će da se prijave od 16. do 31. maja. Oni kojima je u februaru isplaćena pomoć od 100 evra neće morati ponovo da se prijavljuju. Isplata će trajati 1, 2. i 3. juna - rekao je ministar.

Mali je, povodom posete Kini, rekao da je svaki sporazum o spoljnoj trgovini izuzetno značajan.

- Podsećam, mi imamo sporazum o slobodnoj trgovini i sa EU, i sa Ceftom, i sa Evroazijskom unijom. To nije ništa novo za našu Srbiju. Kada je Kina u pitanju, sedmi put se Vučić video sa kineskim predsednikom. Kineski predsednik Vučića oslovljava nekoliko puta rečima "stari prijatelju". Svi žele da imaju dobre odnose sa Kinom. Koliko bi to mnogo značilo za naše vinare i poljoprivredne proizvođače. Protekcionizam nikome ništa dobro nije doneo. Hoćemo da otvorimo za nas tržište od više od milijardu ljudi - kaže on.

Ministar dodaje da nas čekaju teški pregovori oko tog sporazuma, ali da će to mnogostruko povećati naš izvoz.

- U poslednjih 10 godina naš izvoz se povećao za 152 puta. Znate li koliko to znači za našu zemlju - zaključio je ministar Siniša Mali.

(Kurir.rs/RTS, Novosti)