GRAĐANI SRBIJE BANKAMA MORAJU DA VRATE 180 MILIONA EVRA: Počele da stižu revizije presuda za troškove obrade kredita

Korisnici kredita koji su, prema ranijim presudama, dobili sporove protiv banaka sada moraju da vrate taj novac uvećan za sudske troškove.

- Ukoliko klijent ne uspe da u roku od 15 dana plati šta duguje, banke mogu da pokrenu prinudnu naplatu - kaže advokat Ljubiša Živadinović.

30 hiljada građana odustalo od tužbi protiv banaka

Oko 200.000 građana Srbije koji se sude sa bankama zbog sporne naplate troškova obrade kredita, sada će na osnovu nove odluke suda morati da bankarima vrate više od 180 miliona evra!

- Korisnici kredita koji su ranije tužili banke i dobili sporove, sada u roku od 15 dana moraju da vrate bankama sav novac uvećan za sudske troškove - kaže predsednik Organizacije potrošača i Udruženja bankarskih klijenata 'Efektiva' Dejan Gavrilović za Informer.

On ističe da se potraživanje banaka za naknadu za obradu kredita sa oko 90 miliona evra sada zbog sudskih troškova dupliralo.

- Javljaju nam se građani koji su dobili revizije sporova i sada moraju da vrate sve pare i da plate troškove. Do ovog obrta je došlo posle promenjenog stava Vrhovnog kasacionog suda - objašnjava Gavrilović i dodaje da prava na žalbu više nema.

Vrhovni kasacioni sud promenio je, podsetimo, svoju odluku, pa zato banke klijentima sada mogu da naplaćuju obradu kredita. Banke koje su tužene i koje su vratile pare svojim klijentima sada potražuju natrag novac od građana uvećan za sudske troškove koje su imali u sporu s njima.

- Ranije smo govorili da su banke dužne građanima 90 miliona evra na ime troškova obrade kredita. Sada će građani morati da vrate taj novac, s tim što je zbog sudskih troškova taj iznos sada dupliran - upozorava Gavrilović.

Advokat Ljubiša Živadinović navodi da sudske tarife zavise od visine kredita i da građani koji su se tužili s bankama moraju po tom osnovu da plate po nekoliko stotina evra.

- Ako, primera radi, govorimo o tužbi za tada nezakonitu obradu kredita od 20.000 evra, računajte da jedan podnesak sudu košta 16.500 dinara, a na to se dodaju i izlasci na ročišta, žalbe, sve takse. Pa sigurno je za svako suđenje bilo više ročišta, a izlazak na samo jedno košta i po 150 evra. Sve ima svoju cenu. Zato banke sada i traže da im građani vrate novac i od obrade kredita, ali i za sudske troškove koje su imali zbog prethodno izgubljenog spora. Ukoliko neki klijent ne uspe da u roku od 15 dana isplati šta duguje, banke mogu da pokrenu prinudnu naplatu, pa sve to dođe do izvršitelja i još dodatnih troškova - objašnjava Živadinović.

Generalni sekretar Udruženja banaka Vladimir Vasić navodi da su oni pozvali građane da se odreknu svojih tužbenih zahteva i da tako sa bankom sa kojom su u sporu urede odnose na obostrano zadovoljstvo.

- Podsećamo takođe da je taj poziv, nažalost, bio predmet različitih nedobronamernih sumnjičenja i osporavanja, kao i odvraćanja građana od dogovaranja sa bankom, koja i sada traju - kaže Vasić i dodaje da je moguće da će ovakve odluke suda opredeliti neke koji su tužili banku da se odreknu tužbenog zahteva i navodi da je prema procenama do sada to učinilo oko 30.000 klijenata.

S obzirom da je reč o sporovima male vrednosti, odluke su konačne, odnosno pravosnažne, što znači da protiv njih više nije moguće pred sudovima više instance preispitivati zakonitost i pravilnost.

Trošak obrade kredita Banke trošak za obradu kredita naplaćuju oko jedan odsto od ukupnog iznosa kredita. Tako najskuplje prolaze oni koji uzimaju stambene kredite. Ukoliko je on, primera radi, 50.000 evra, naknada je 500 evra. Za zajam od 70.000 evra možete platiti i 700 evra za naknadu obrade kredita.

