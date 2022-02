RADE JE U KRŠTENICI ŠVEĐANIN, ALI U GENIMA UPORNI SRBIN Deda mu sreću potražio u Švedskoj a unuk sad pravi milionski biznis u Nišu

BEOGRAD - Rođen je kao Šveđanin, ali Rade Prokopović, vlasnik svetski poznate kompanije, u svojim genima nosi srpsku upornost koja mu pomaže da već 20 godina bude uspešan u poslu.

Svoje poslovanje proširio je u Nišu gde u sklopu Naučno-tehnološkog parka (NTP) razvija video-igru koja je do sada imala 20 miliona "skidanja" širom sveta. Na osnovu petogodišnjeg iskustva u zemlji predaka tvrdi da "Srbija ide napred" i da će ukoliko nastavi ovim tempom, vrlo brzo uhvatiti korak sa Švedskom.

Rade je svoju karijeru počeo odmah nakon završene gimnazije, kada je odlučio da se posveti biznisu. Njegova vizija da ljudi nisu roba prati ga kroz život i on svojim saradnicima daje mogućnost da uživaju u plodovima onoga što stvore, jer veruje da je partnerstvo put ka uspehu. Upravo je to i imao na umu kada je razmatrao Srbiju kao potencijalno mesto za ulaganje, pišu Novosti.

Kako je deda stigao u Švedsku Radetov deda je šezdesetih godina prošlog veka stigao u Švedsku kao metalostrugar i tu zasnovao novi život. NJegova porodica nikada nije prekidala kontakt sa Srbijom, pa je Rade svako leto provodio u Vinarcu, selu nadomak Leskovca.

- Uvideo sam da IT industrija u Srbiji, a pogotovo u Nišu uzima maha, ali ono što me je iritiralo je to što su većinom bile kompanije koje iznajmljuju radnu snagu, što je poznato kao autsorsing. Reč je o tome da je većina kompanija imala sopstveni razvoj proizvoda, ali nisu podržavale globalni kvalitet. Nisu imale cilj da obezbede dugoročni rast, već su fokusirane na profit "od danas do sutra".

U toj potrazi imao sam sreću da upoznam Nenada, Sašu i Miloša, koji su imali mali studio i pravili svoje proizvode, odnosno video-igre. Odmah sam kod njih prepoznao programersko znanje, želju, volju i energiju da napravimo proizvod za svetsko tržište. To je prepoznao i moj švedski partner Kristofer Boman i tako je počela uspešna priča koja traje - priseća se Rade.

Kompanija sada u obe zemlje zapošljava 40 programera i dizajnera, a otvoreni su za nove saradnike:

- Imao sam sreću da sam se susreo sa pravim ljudima. Nije lak zadatak u svetskoj konkurenciji napraviti igru koja će privući 20 miliona korisnika. Mnogo puta smo dolazili "do zida" i udarali. Moram da naglasim da je taj "zid" probijao tim iz Niša, i to više puta. Postavili smo dobre temelje za rast tako da verujem da ćemo lakše dostići 400 zaposlenih, nego što smo došli do 40. Imamo otvorene pozicije i javljaju nam se ljudi, ali smo malo podigli kriterijume. Pre pet godina bilo je dovoljno samo da želiš da radiš sa nama - kaže Rade koji vodi kompaniju koja je od juna prošle godine na NFN berzi (Nasdaq First North).

foto: Youtube Printscreen

Inače, ono što ovu kompaniju izdvaja od drugih je to što su pojedini zaposleni ujedno i vlasnici akcija:

- Ponosan sam što sam deo nečega što treba da ubrza razvoj i da Srbija postane mesto gde ljudi žele da dođu, a ne da iz nje odu. Možda ću nekom zvučati previše optimistično, ali ja vidim taj pomak. Na posao gledam kao na sport, rukovodeći se time vodim zdrav život i zato imam energiju i ideje. Srbija je dobro prepoznala da treba dati šansu malim kompanijama, jer nam iskustvo Švedske govori da im je to pomoglo u razvoju. Ako daš pare za 100 kompanija, a samo jedna prođe na globalnom tržištu, ona će isplatiti onih 99 kojima si dao pare.

foto: Youtube Printscreen

Možda neke stvari mogu lakše i brže da se pokrenu, ističe Prokopović, ali je i ovo što dobijamo dovoljno za one koji žele da napreduju.

"ARMD hajst" naziv je video-igre koja je kompaniji donela uspeh na globalnom tržištu.

- Tržište je veliko i naš proizvod je usmeren ka jednom tipu korisnika, dominantno su to muškarci između 18 i 30 godina. Tražimo nove profile korisnika i zato razvijamo nove proizvode - otkriva nam Prokopović.

Srpski govori perfektno iako je treća generacija svoje porodice u Švedskoj. Nikad nije radio za drugog, od rane mladosti sam je svoj gazda, a sada je po svojoj igrici poznat širom sveta i. kako je rekao u jednoj Jutjub emisiji, najviše je skidaju i vole Amerikanci.

Kurir.rs/Novosti