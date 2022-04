VELIKI PAD PRODAJE POLOVNIH AUTOMOBILA: Čak 20 odsto manje se kupuju rabljena vozila, SVI ČEKAJU PAD CENA i povratak na staro!

Nedostatak novih automobila na tržištu poremetio je svetsko, ali i tržište Srbije. Poslednjih meseci beležen je rast vrednosti i prodaje rabljenih vozila, ali to se i sada menja.

Da je kupovina polovnog automobila u poslednje vreme i skupa i komplikovana, svedoče i podaci da je u prva tri meseca ove godine prodaja polovnjaka opala za oko 20 odsto, prenosi portal Mojauto.

U protekle dve godine autoindustrija se našla pod većim pritiskom nedaća nego neke druge industrijske grane. Prvo pandemija, potonja zagušenja u lancima snabdevanja, problemi u fabrikama za proizvodnju mikročipova, pa onda i rat u Ukrajini, smanjena proizvodnja i trgovina nekim od ključnih resursa ozbiljno su poremetili tržište novih automobila. Krajnji rezultat je taj da su cene u kontantnom porastu, a da se na isporuku pojedinih novih modela polovnih automobila čeka i više od godinu dana.

foto: Shutterstock

Sve to ima neupitne posledice i na tržište korišćenih automobila, koje beleži nezamislive nivoe. Automobili koji su se pre samo dve godine prodavali za 5.000 do 7.000 evra, sada koštaju od 6.000 do 8.500 evra, a često i više. Takođe, kako su nam ukazali sa portala, smanjila se i ponuda vozila pošto su prisutni i problemi sa nabavkom usled neizvesnosti na tržištu. Da pomenutih problema u nabavkama nema, neminovno bi došlo do pojeftinjenja korišćenih automobila, ali sada čini se da će cene, ako ne rasti, onda makar stagnirati na ovim sad nivoima.

Svetski proizvođači automobila iz Ukrajine i Rusije uvoze mnoštvo ključnih komponenti, kojima su cene od izbijanja sukoba naglo porasle.

Poskupeli su maltene svi materijali koji su uključeni u proces proizvodnje automobila nafta (pa samim tim i plastika i guma), čelik, bakar, aluminijum, plemeniti i retki metali... to se definitivno preliva na cene novih automobila, te posledično i na polovne.

foto: Carina Srbije

Sa druge strane sa izbijanjem rata u Ukrajini i nabavka kablovskih snopova iz te zemlje je postalo izuzetan problem.

- Evropski proizvođači iz Ukrajine uvoze sedam do 11 odsto tih kablovskih svežnjeva, a već i pre izbijanja rata počeli su da traže alternative za ukrajinske kablove, rekli su za EURACTIV predstavnici Evropske asocijacije snabdevača automobilske industrije (CLEPA).

Proizvođači mikročipova su godinama unazad orijentisani na tržište računara više nego na tržište novih automobila, a sa izbijanjem rata u Ukrajini njihova proizvodnja je dodatno usporena.

Ukrajinske kompanije Ingas i Krajoin (Cryoin) proizvode oko 45 do 54 posto svetskog neona, ključnog za lasere koji se koriste pri proizvodnji čipova, izvestio je nedavno Tekcet, ali su usled invazije Rusije oni primorani da ugase proizvodnju.

Ni malo ne pomaže činjenica da je jedna od većih fabrika koje su proizvodile ove komponente u Japanu izgorela. Prema procenama zajednički uticaj pandemije, rata u Ukrajini i problema sa proizvodnjom mikročipova je smanjila proizvodnju novih vozila za 40 odsto.

(Kurir.rs / Blic biznis)