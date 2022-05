I ONI KOJI SU NAPUNILI 30 GODINA DOBIJAJU 100 €! Sjajna vest od ministra Malog: Evo kada stižu pare

Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da u ponedeljak 16. maja počinje novi krug prijave za jednokratnu pomoć mladima u iznosu od 100 evra i najavio da će pomoć biti isplaćena 1, 2. i 3. juna.

Prijava traje do 31.maja na portalu Uprave za trezor, a pravo na prijavu imaju mladi od 16 do 29 godina koji se nisu prijavili u prvom krugu, a oni koji su se već prijavili ne moraju to ponovo da čine.

USKORO PRIJAVLJIVANJE ZA 100 EVRA ZA MLADE: Trajaće od 16. do 30 maja, ministar Mali objasnio šta treba da uradite

"Oni koji su u međuvremenu napunili 30 godina dobiće pomoć zato što se iz prvog kruga automatski prebacuju prijave za drugi krug. Takođe, neki su u međuvremenu napunili 16 godina, dobili prebivalište u Srbiji i njih pozivamo da se prjave", rekao je Mali za TV Pink.

Naveo je da je u prvom krugu pomoć isplaćena za 1.059.425 prijavljenih.

(Kurir.rs/Pink)