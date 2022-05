AVIONOM DO BEČA ZA 600 DINARA?! Do mnogih evropskih prestonica može se za male pare, a cena do Abu Dabija će vas tek iznenaditi!

Poskupljenja goriva na svetskom tržištu i kod nas dovelo je do poskupljenja turističkih aranžmana što je mnogima sa prosečnim primanjima dovelo u pitanje planiranje odmora van naše prestonice.

Imajući u vidu da se maj zbog idealnih temperatura godinama unazad najviše bira za obilazak evropskih prestonica, sa porastom cena prevoza, mnogi putoholičari sa prosečnim primanjima primorani su da se ovog zadovoljstva odreknu.

Nažalost, to jeste činjenica ukoliko se planiranje odmora poveri drugoj strani, ali ako se tastatura i pravljenje plana uzme u svoje ruke, bez mnogo truda može da se rezerviše put do Evrope u jednom pravcu za manje od 1.000 dinara. Da, dobro ste pročitali.

Jedna lou kost avionska kompanija na svom redovnom cenovniku letova ponudila je let od Niša do Beča za samo 4,99 evra. I mnogi bi rekli, ponuda je verovatno takva jer se putuje sutra i preostala je jedna karta, međutim, to nije slučaj. Radi se o redovnoj ceni, dakle bez sniženja, uključene su sve takse i ništa ne treba da se doplaćuje, osim ako vam je malo ranac na leđima ili kofer od osam kilograma. Ponuđena cena je za 26. maj, a ukoliko planirate da ostanete pet dana povratna karta za 31. maj koštaće vas 12,99 evra.

Cene za svačiji džep

Iako je Beč jedna od najtraženijih turističkih destinacija, karte ni za druge evropske prestonice nisu mnogo skuplje. Naravno, to sve ako sami kupujete svoju kartu pa onda ne morate da plaćate drugom licu za uslugu koju čini za vas.

Tako put u jednom pravcu od Niša do Milana košta 9,99 evra 26. maja dok za druge datume košta približno ili čak malo preko 20 evra. Povratak takođe nije mnogo skuplji pa se cene za većinu ponuđenih dantuma do kraja maja kreću do 20 evra.

E sad ukoliko biste umesto u grad na početku sezone ipak na more, od početka juna cena karte do Krfa je 12,99 evra, a isto toliko košta i povratak.

Činjenca je da su iz Niša avionske karte znatno jeftinije od onih iz Beograda, ali ukoliko se ne čeka poslednji dan i rezervacija obavi na vreme, preko lou kost kompanija i putovanje sa Aerodroma "Nikola Tesla" može da bude za svačiji džep.

Jedan primer je let do Abu Dabija koji 24. maja košta 4.119 dinara, a ni narednih dana u okviru istog meseca nije mnogo skuplje, dok je povratak oko 65 evra.

Strah od prevare

Mnogi građani nerado biraju da sami planiraju kartu i hotel, jer poučeni sopstvenim ili lošim iskustvom nekih iz njihovog okruženja koji su na ovaj način ostali iz bez dare i bez mere, radije se odlučuju da to neko drugi uradi za njih.

Međutim, ono što je važno znati kako bi prevaru na internetu izbegli kada su u pitanju avionske karte, ako želite da idete na sigurno onda treba samo kupovati direktno sa sajta i to proverene er kompanije i tu nema greške.

Pravila za ulazak

Iako su u mnogim zemljama kovid mere skoro pa potpuno prestale da važe, neke zemlje se ipak i dalje pridržavaju ovih pravila, pa je pre puta, naročito ako idete u sopstvenoj režiji, veoma važno raspitati se koji su uslovi za uzak.

Istina je da su pred letnju turističku iz nekih letovališta najavili potpuno ukidanje mera za turiste, ipak, za gradove Evrope to još nije slučaj.

Tako je recimo za ulazak u Austriju za naše turiste i dalje na snazi 3G pravilo, odnosno dokaz o vakcinaciji, preležanom virusu ili negativan test, a ne treba da vas iznenadi ni ako vam osim na aerodromu traže da stavite masku i u gradskom prevozu i prodavnici.

Slična situacija je u Italiji koja je do nedavno bila potuno zatvorena za naše turiste pa je tako za prelazak granice obavezan zeleni sertifikat.

Ni Nemačka ne popušta sa merama, pa je prema iskustvu jedne grupe putnika koji su nedavno našli u tranzitu na aerodromu u Frankfurtu, osoblje tražilo na uvid i kojom vakcinom su vakcinisani, a po izjašnjavanju da se radi o Fajzeru, tražili im dodatno testiranje.

I mada u praksi ovo nije uvek slučaj, i pravila se ne primenjuju ista na sve, ipak, najbolje je pripremiti sve što se traži pa na put otići mirne glave.

(Kurir.rs/Blic)