KREĆE SEZONA KLIMA I HLAĐENJA A CENE SU ZA PREZNOJAVANJE: Evo pošto je priprema 12-ice za predstojeće leto i vrućine (CENOVNIK)

BEOGRAD - Visoke temperature polako nagoveštavaju da nam se bliži toplo leto, a vlasnicima klima-uređaja pali se alarm da je vreme za - majstora. Kao i većina drugih usluga i njihova će ove sezone biti skuplja nego prethodne i to od 10 do 50 odsto.

Ako je suditi po najavama iz servisa, i oni koji nisu korigovali cenovnike, to će morati, zbog sve većih cena materijala, takođe da učine.

Majstori preporučuju redovan servis uređaja. Ukoliko klima greje, onda se on preporučuje i pre zimskih meseci. Cena redovnog servisa zavisi pre svega od snage klime, a kreće se od 1.500 do 3.500 dinara, pišu Novosti.

- Do majstora još nije tako teško doći - kažu u jednoj prestoničkoj firmi.

foto: Shutterstock

- Termina generalno ima. Počeli su pozivi, ali to još nije ni blizu kako bude tokom najtoplijih meseci. Čim počne vrućina, ljudi se sete klime. Ona najviše utiče na naš posao. Kod nas su cene iste kao i prošle godine. Servis za "dvanaesticu" je 1.500 dinara.

Cene samih uređaja su ove godine nešto veće nego prošle. Poskupeli su od 10 do 15 odsto.

To, međutim, verovatno još nije kraj. Trenutno ih ima dovoljno, ali ne previše. Servis se preporučuje pred svaku sezonu, pre svega zbog bezbednosti i zdravlja. Da se ne bi nakupile bakterije, ali i da bi se koristio pun kapacitet aparata.

Cena uređaja u radnji nije čitav trošak koji čeka kupce. Od svežeg povetarca u domu ih deli montaža. Cene ove uslege su daleko veće. Kod servisera koji rade po prošlogodišnjim tarifama, kreću se od 7.500 do 12.000 dinara, zavisno do jačine klime.

Kolege koje su već korigovale cenovnike, montažu naplaćuju od 14.000 do 22.600 dinara. Ali ni to nije kraj. Ukoliko je veće rastojanje između spoljne i unutrašnje jedinice, pa je potrebna dodatna instalacia, svaki započeti metar se naplaćuje od 2.200 do 3.600 dinara.

foto: Shutterstock

- Morali smo da promenimo cene - kažu nam u jednoj prodajnoj firmi.

- Cene materijala su povećane u nabavci. Redovan servis sada naplaćujemo 3.500 dinara, a pre godinu dana je koštao 2.500 dinara. Kod nekih je ostao 2.500 dinara, ali verujem da će i oni morati da koriguju cene. Građani su počeli da zakazuju servise, malo su ranije počeli nego ranijih godina. Izgleda da su shvatili da moraju na vreme da se pripreme.

foto: Shutterstock

Sami uređaji su u poslednja tri meseca posklupeli između 15 i 20 odsto. Trenutno ih ima dovoljno, ali se priča da će biti nestašica. Da li zbog uvoza iz Kine, da li zbog delova ili transporta, ne znamo. Cene ugradnje su više. Ima jeftinijih, ali uglavnom su oko 12.000 dinara, plus instalacioni materijal od 1.500 do 2.200 dinara. Samo "ruke" su 12.000 dinara. Možda ima kolega koje još naplaćuju oko 7.500, ali će i oni sigurno poskupeti.

Cene klima-uređaja zavise od marke, jačine, ali i prodavnice. Najjeftiniji, vidi se prema ponudama na sajtovima, kreću se od oko 32.000 dinara. Teško je naći najskuplju klimu. Među skupljima su one koje omogućavaju i hlađenje i grejanje i to najpoznatijih marki. Kreću se od 120.000, pa do 260.000 dinara.

Kurir.rs/Večernje novosti