KO NEMA ZA KLIMU, ŠTA ĆE - KUPI VENTILATOR: Vrućina prodaje bolje od ijednog prodavca, na ugradnju se zbog navale čekalo i 7 dana

LOZNICA - Dok se Lozničani preznojavaju od visokih temperatura trgovci u radnjama tehničke robe osim vrućine preznojava i posao koga je bilo više nego uobičajeno. Tropski talas naterao je mnoge žitelje lozničkog kraja da spas potraže kupovinom ventilatora ili klima uređeja čija prodaja je osetno povećana, a trgovci očekuju da tako bude i narednih dana.

foto: Kurir/T.Ilić

- U junu smo u odnosu na prošlu godinu imali bar za trećinu veću prodaju klima uređaja. Jeste lani još uvek bilo manje ulazaka u radnje zbog pandemije, ali nije ni leto počelo iz sve snage kao ovo kada su odmah nastupili vreli dani. Imali smo baš navalu, a najviše su bile tražene klime, takozvane dvanaestice.

Na ugradnju se čekalo tri-četiri dana, posle bogami i do sedam jer majstori jednostavno nisu mogli da stignu na sve strane koliko je bilo posla. Poslednjih par dana, posle malog predaha, ponovo su stigle visoke temprature i sa njima novi talas pojačanog interesovanja za kupovinu klima uređaja – kaže trgovac u radnji tehničke robe jednog poznatog trgovinskog lanca.

foto: Kurir/T.Ilić

Slična priča je u svim prodavnicama gde se može pazariti ventilar ili klima uređaj.

- Jeste bila velika navala. Prodavali smo po šest klima dnevno, a bili su traženi i ventilatori. Kome je bilo mnogo da izdvoji od 25.000 dinara pa više za klimu kupovao je ventilator. Po sistemu, daj šta daš samo da se čovek koliko toliko rashladi. Ko je planirao da nabavi klima uređaj trebalo je to da učini dok je trajalo ovo malo’’zahlađenje’’ jer skok temperatura odmah prati i potražnja što se potvrdilo i ovih dana – kaže prodavac u drugoj radnji dodajući da pored obične klime, dobro idu i inverter klima uređaji jer su prilično povoljni, manji su potrošači struje, a razlika u ceni nije velika.

foto: Kurir/T.Ilić

Mušterije uglavnom kupuju ventilatore do tri hiljade dinara, klime od 25 do 35 hiljada, s tim što u nekim radnjama imaju imogućnost plaćanja na više mesečnih rata bez kamate pa ih i to podstakne da se lakše odluče za kupovinu. Kada upeče ‘’zvezda’’ važno se rashladiti, posebno ako su bazen, reka ili more daleko, a o plaćanju će se misliti posle.

Kurir.rs/T.Ilić