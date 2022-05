STROGE KONTROLE PORESKIH INSPEKTORA: 143 firme zatvorene zbog kase! Za dve nedelje kontrolisali 760 obveznika

Šansa da se zaobiđe porez, makar onaj na dodatu vrednost, sada je daleko manja. Pred poreznicima su svi računi otkucani u Srbiji i to u momentu izdavanja.

Izuzetak su trgovci koje je "izdao" internet, pa njihovi podaci stižu kada se ponovo uspostavi veza. Inspektori sada pažljivo planiraju kontrole i obilaze one najsumnjivije. Tokom nepune dve nedelje maja, od 5. do 17, obišli su 760 obveznika, a zbog neizdavanja novog fiskalnog računa zatvorili su njih 143.

Obavezu korišćenja novih uređaja firme imaju od početka maja. Od tada je u primeni novi zakon koji propisuje da je predmet fiskalizacije promet dobara i usluga na malo.

- U cilju provere primene novog zakona, Poreska uprava je u periodu od 5. do 17. maja, sprovela kontrole kod poreskih obveznika koji imaju obavezu evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, na području cele Srbije - kažu u Poreskoj upravi. - U pomenutom periodu poreske kontrole su bile usmerene na poreske obveznike koji su Poreskoj upravi prijavili poslovni prostor, ostvarili pravo na državne subvencije za kupovinu novog elektronskog fiskalnog uređaja, a nisu aplicirali za bezbednosni element ili su ostvarili pravo na državne subvencije, preuzeli bezbednosni element i izdali samo jedan fiskalni račun. Vršene su i kontrole poreskih obveznika koji su u potpunosti prešli na novi model fiskalizacije i koriste nove elektronske fiskalne uređaje. Ukupno je obavljeno 760 kontrola. Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti, zbog neizdavanja elektronskog fiskalnog računa izrečene su u 143 objekta.

Zabrana obavljanja delatnosti se uvek prvi put izriče na 15 dana. Ukoliko se u roku od 24 meseca ponovo utvrdi nepravilnost, onda se katanac stavlja na 90 dana. Ako se nepravilnost još jednom ponovi, lokal se zatvara - i na godinu dana. Zakonom o fiskalizaciji propisane su i novčane kazne. Pored mere privremenog zatvaranja objekata, ističu poreznici, protiv odgovornih su podnete i prekršajne prijave kod nadležnih sudova.

- U Kontrolnom centru Poreske uprave, omogućen je uvid u sve poslovne objekate na teritoriji Srbije, koji su dužni da izdaju račune prema novom Zakonu o fiskalizaciji - ističu poreznici. - Prikaz je omogućen do najsitnijih detalja, od nivoa okruga, gradova i naselja, do ulica i tačne lokacije gde poreski obveznici vrše svoju prijavljenu delatnost. Podaci sa fiskalnih računa izdatih prema novom modelu se u realnom vremenu slivaju u Kontrolni centar i jasno su vidljivi Poreskoj upravi. Obradom primljenih podataka, primenom analitičkih modela analize rizika, omogućeno je efikasno praćenje i kontrola poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza. Istovremeno, revnosni obveznici fiskalizacije će biti pošteđeni nepotrebnih kontrola.

Privrednici, s druge strane, ističu da se susreću sa tehničkim problemima. Nekima su kasnili naručeni uređaji, pa su prvih dana primene zakona objekte - zatvorili.

Ministar Mali: Država zadovoljna

Ministar finansija Siniša Mali nedavno je ponovio da je veoma zadovoljan rezultatima.

- Novi sistem omogućava Poreskoj upravi da komunicira u stvarnom vremenu i to je veliki alat u borbi protiv sive ekonomije - istakao je Mali. - Ako želimo uređenu Srbiju, onda za to treba da se borimo. U svakoj zemlji se porez plaća i to je naš posao koji moramo da sprovedemo do kraja. Terenska kontrola usmerena je i na ugostiteljske objekte, frizerske salone, sve koji su obuhvaćeni i po starom i po novom sistemu.

Rekord - 11 miliona računa

Prema podacima kojima raspolaže Poreska uprava, 11 miliona izdatih fiskalnih računa u toku jednog dana je najveći broj zabeležen od početka primene novog Zakona o fiskalizaciji.

Prema očekivanjima, najviše transakcija je izvršeno u najvećim gradovima Republike - Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu kao i u drugim, većim gradskim celinama.

