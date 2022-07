EVO KOLIKO ZARAĐUJU ZAPOSLENI U BANKAMA U SRBIJI: Nekima leže i po 10.000 € mesečno, a oni imaju platu 500

Zarade za iste pozicije u različitim bankama u Srbiji mogu se razlikovati i duplo, a njihova visina zavisi od snage, veličine, rezultata ali i strategije banke.

U Srbiji trenutno posluju 22 banke. Do pre neku godinu na domaćem tržištu bilo ih je i 45. Njihova neto bilansna aktiva danas se pojedinačno kreće od 12.000.000 hiljada dinara do preko 700.000.000 dinara. Neke banke drže toliki udeo na domaćem tržištu, da teško mogu da ga dostignu i nekoliko manjih banaka zajedno. S tim u vezi, razlikuju se i zarade u njima, ali i njihove strategije za opstanak.

Pre deset i više godina, kada su u Srbiju dolazila ozbiljna svetska i evropska imena iz domena bankarstva, i kada su naše male banke postajale deo velikih sistema, raditi i dobiti posao u banci bio je više nego prestiž. Zarade u bankama bile su uvek iznad republičkog proseka. Situacija se u međuvremenu u nekim bankama promenila, u nekima ne, pa danas imamo okolnosti da radnici na šalteru zarađuju u rasponu od 500 evra do preko 700, kao i da predsednici IO banke zarađuju od oko pet hiljada evra, pa i do 10.000 evra - sa bonusima i više od toga.

Plata radnika na šalteru zavisi od više okolnosti: uspešnosti ekspoziture u kojoj radi, ličnog doprinosa rezultatima banke, banke u kojoj radi, njene snage i pozicije na tržištu. Razlika od banke do banke tako može da bude i do 300 evra, a s mesečnim bonusima i do 400 evra, pa i nešto više.

Savetnici u ekspoziturama zarađuju i do 1.000 evra u proseku, a direktori ekspozitura i preko 1.500 evra (u velikim bankama često i više). Banke imaju direktore prodaje, te regionalne direktore, i oni su sledeći stepen na lestvici. On su i najčešće na listi za bonuse.

Slede direktori sektorskih odeljenja u bankama, poput Odeljenja za rad sa stanovništvom, čije zarade mogu da idu i preko 3.000 evra. Tu su i izvršni direktori, i na kraju izvršni odbor. Predsednici izvršnog odbora zarađuju najmanje oko 5.000 evra mesečno, a njihove zarade u pojedinim bankama često idu i do 10.000 evra. Sa bonusima koji dolaze za dobre rezultate, ovi iznosi mogu da budu i značajno veći.

