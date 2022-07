SRBI POTPUNO ZBUNJENI, DOLAR NIKAD JAČI Štedeli, menjali pa evriće trpali u slamaricu, ali šta sad! Treba li da pređu na dolar

BEOGRAD - Dolar sada praktično vredi koliko i evro. Evropska valuta je i jutros skliznula na 1,0036 dolara.

Iako je domaća javnost sada u neizvesnosti da će američka valuta na domaćem tržištu uzeti primat od evropske, Ivan Nikolić, naučni saradnik Ekonomskog Instituta i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, objašnjava da iako se nastavi trend rasta dolara to neće mnogo uticati na našu državu i građane.

- Nema to puno uticaja na nas, kao ni negativne posledice, jer smo mi mnogo manje izloženi ovoj promeni u odnosu na Evropu, jer je kod njih razmena u valuti dolar znatno veća. Tako da im je uvoz znatno skuplji - kaže Nikolić za Blic Biznis.

Evro danas 117,39 dinara Zvanični srednji kurs danas je 117,3935 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto više nego na početku ove godine i 0,1 odsto više nego godinu dana ranije. Najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti bila je 13. aprila kada je za evro bilo potrebno 117,7627 dinara, a najviše je prema evru vredeo 8. jula, kada je za je za evro bilo potrebno 117,3876 dinara.

On objašnjava da ovaj nagli rast američke valute, odnosno strmoglavi pad evra, kao i drugih valuta zapravo posledica odlaganja ili odbijanja usklađivanja monetarne politike Evropske centralne banke sa Fedom (Američka centralna banka Fed). U poslednjih godinu i po dana evro je izgubio 22 odsto, kaže Nikolić, i ističe da je taj pad krenuo tačno nakon američkih predsedničkih izbora.

foto: Shutterstock

Da li sada treba štedeti u američkoj valuti?

U strahu zbog neizvesnosti šta će se dogoditi sa valutom evra, mnogi evropljani su svoju štednju zamenili sa štednjom u američkoj valuti. Koliko je to preporučljivo našim građanima naš stručnjak objašnjava:

- Jeste da u ovom trenutku malo toga ide u prilog evru, ali ne mora da znači ni da će to potrajati, i možda baš uskoro dođe do preokreta. Imajući u vidu da je ovo najviše vezano za rat u Ukrajini, ukoliko bi se on uskoro okončao, ova nestabilnost valuta bi se sredila. Ne mogu da kažem da sada treba štedeti u dolaru. To bi više bilo kao ulaganje na berzi, gde može da se očekuje da se zaradi, ali to nema neki drugi ozbiljniji razlog da bi ljudi trebali da se odlučuju za štednju u dolaru. Naša valuta je evro - kaže sagovornik. On dodaje da su rizici veliki i da postoje izgledi da bi ovaj trend rasta dolara mogao da se nastavi.

Ono što je dobro za našu zemlju u ovom momentu jeste to što je direktno vezana za evro i skoro sve razmene vrše se u ovoj valuti, pa ukoliko se i nastavi rast dolara to neće imati znatan uticaj na nas, međutim, da je drugačije, sada bi trpeli velike gubitke.

Koliko Srba štedi u dolarima?

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS) štednja naših građana u američkoj valuti nije velika, i ona iznosi 4,4 odsto ukupne štednje u bankama u našuj zemlji.

Iako je u ekonomskom smislu mnogo toga povezano i međusobno zavisi od kretanja deviznih kurseva, goruća tema na koju naši sugrađani najviše obraćaju pažnju je štednja, te mnogi od njih postavljaju pitanje šta sada raditi sa štednjom i da li je treba kompletno prebaciti u dolare?

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), ukupna devizna štednja položena u bankama u Srbiji krajem prošlog meseca je iznosila 12,9 milijardi evra. Najveći udeo, tj. 90,5 odsto ili 11,7 milijardi evra je u evrima, dok je udeo štednje u dolarima u ukupnoj oko 4,4 odsto tj. 585,81 miliona dolara ili 561,8 miliona u evrima.

Kako su nedavno objasnili iz NBS, oni ne očekuju da će u skorije vreme doći do znatnih promena u pogledu promene valuta u kojima ljudi štede, prvenstveno imajući u vidu dominantno učešće devizne štednje u evrima i relativno skromno učešće štednje u drugim valutama, uključujući i američki dolar, koje tokom prethodnih godina nije beležilo veće oscilacije.

Šta će biti sa dolarom? Trenutno se ne nazire zaustavljanje rasta dolara pa po svemu sudeći ovaj trend njegovog rasta mogao bi da se nastavi i u narednom periodu. To potvrđuje i naš sagovornik i napominje da je glavni uzrok toga konflikt u Ukrajini kom se takođe trenutno ne nazire okončanje. - Dokle god se ne privede kraju konflikt u Ukrajini, dotle su izgledi za stabilizaciju dolara, odnosno zaustavljanje njegovog konstantnog rasta vrlo nepovoljni. Ovo bi moglo da se zaustavi podizanjem kamatnih stopa, ali to za sada nije najavljeno. Mada i taj način postoji kao opcija, ipak ni to ne bi bilo idealno rešenje, jer to može da izazove neke druge negativne karakteristike po evropsku ekonomiju - kaže Nikolić.

Naš sagovornik kaže i da ovakav strmoglavi period u valuti evro nije viđen godinama u nazad. Bilo je manjih oscilacija, ali ovoga puta njegov pad je stabilan već godinu dana.

- Ovakav lom smo imali u periodu krize javnog duga 2014. godine, kada je bila kriza sa Grčkom. Tada je evro u kratkom periodu bio oslabio od prilike istog intenziteta. Ali to je tada trajalo oko pet meseci i zatim se sredilo. Ovo sada traja duže od godinu dana i za sada se ne nazire kraj - kaže Nikolić.

Ivan Nikolić podseća da je naša zemlja pre 10 godina, bila mnogo više zavisna od dolara i da se razmena robnih usluga mnogo više plaćala u američkoj valuti. To danas kaže nije slučaj, i evro je danas kod nas dominantan u plaćanju.

Ivan Nikolić, naučni saradnik Ekonomskog Instituta, objašnjava da je uzdrmanost Evrope naglim rastom i mogućim prestizanjem evra opravdana, budući da je od trenutne inflacije od 9% posto, 1% upravo od pada evra, što kako kaže nije zanemarljivo.

Podsetimo da jedan evro jutros vredi 117,39 dinara, a jedan dolar 117,25 dinara. Razlika je u 14 para i ovakve vrednosti nisu viđene u protekle dve decenije. Dolar i evro približavaju ekvivalentnosti već neko vreme. Prošle nedelje razlika se merila u 10 odsto, ali su najave išle u pravcu daljeg približavanja i jačanja američke valute.

Vrednost američkog dolara raste već nekoliko meseci jer ulagači traže utočište usred rastuće neizvesnosti u svetu i zbog agresivnog delovanja američkih Federalnih rezervi u borbi protiv inflacije.

Rastuća inflacija, koja je uzrokovala najveći skok cena u Sjedinjenim Državama u poslednjih 40 godina, podstakla je Federalne rezerve na agresivno podizanje kamatnih stopa, što povećava tražnju za američkim dolarima. Američki dolar je inače "svetska rezervna valuta" i smatra se sigurnim utočištem u vremenima globalnog ekonomskog stresa.

- Dolar će verovatno ostati jači od gotovo svih valuta u ovom tromesečju, rekao je Mark Hefele, glavni investicioni direktor u UBS Global Welt Management.

Zašto raste kurs dolara?

Ranije su iz NBS rekli da je glavni pokretač rasta kursa dinara prema američkom dolaru, kretanje istog na međunarodnom finansijskom tržištu, tj. njegovo jačanje u odnosu na evro.

"Naime, kurs dinara prema američkom dolaru utvrđuje se na osnovu kursa dinara prema evru kao referentnoj valuti čija stabilnost je očuvana, i međuvalutnog odnosa dolara prema evru na međunarodnom finansijskom tržištu", rekli su iz Narodne banke Srbije.

Maltene istog mišljenja su i domaći ekonomisti. Kako je potvrdio ekonomista Ljuba Savić, trenutno jačanje američke valute je prouzrokovano time što tamošnja privreda nije pogođena sankcijama Rusiji, niti je pogađa mnogo energetska kriza.

"Većina građana ima niske štednje u dolarima, tek nekoliko stotina. Ta pomeranja od dinar, dva ni najsiromašnijima ne znače puno. Ljudi me pitaju šta da kupim, ali na tako male iznose je bukvalno svejedno", nedavno je objasnio Savić.

Želite da vam "Blic Biznis" donosi najnovije i ekskluzivne informacije o ekonomiji i dešavanjima u svetu biznisa, da čitate o uspesima i padovima srpskih privrednika, ali i poslovima koji u Srbiji i svetu donose novu eru u biznisu. Postanite i vi deo kluba koji čini više od 100.000 ljudi. Prijavite se na newsletter i na mejlu očekujte najaktuelnije i najekskluzivnije informacije.

Kurir.rs/Blic