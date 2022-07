MESEČNO NA HRANU DEVOJKA I JA TROŠIMO 70 HILJADA DINARA! Usijale se društvene mreže zbog jedne objave: KAKO SI TO DOBIO?!

Poskupljenja koja su sve češća i sve veća ozbilno brinu građane kako širom Evrope, tako i kod nas. Ona se uglavnom opravdavaju kao posledica rata u Ukrajini, . Uveliko se prave planovi kako da se dodatno uštedi, ali i smanje računi. Upravo je u ovom smeru započeta diskusija na forumu Redit, kada je jedan korisnik postavio pitanje: ''Koliko iznosi mesečni budžet za dve osobe za hranu i piće''?

Odmah ispod pitanja, detaljno je objasnio svoju sitauciju:

''Živim sa devojkom i imamo solidne plate i čini mi se da mesečno potrošimo oko 60 do 70 hiljada dinara na hranu i piće (možda je zbog onog 'što više imaš više i trošiš'). Ne izlazimo često osim na kafu koju pijemo dva do tri puta sa društvom i stvarno ne znam gde se 'istopi' sav novac. Po ovome ispada da potrošimo više od dve hiljade dnevno što mi je nerealno. Da li je to po vama normalno ili je to do ove silne skupoće? Koliko vi trošite?''

A ispod njegove objave usledili su brojni odgovori korisnika ove mreže, a neki od njih su potpuno ''otvorili dušu'':

Jedan korisnik je objektivno opisao kako se hrani i živi, ali i koliko bi novca trošio mesečno, kada bi počeo da živi sa devojkom:

''Mislim da je to manje-više realna potrošnja. Ja za sebe potrošim recimo oko 30 hiljada dinara, ali kad ne bih svraćao do mojih na ručak za vikend, realna cifra bi bila oko 35 do 40 hiljada. Devojka jede solidno manje, ali ja računam kad krenemo da živimo zajedno da ćemo trošiti negde cifru koji si naveo. Prosto, ako živiš u gradu i iole ti je stalo do zdravlja pa ne kupuješ najjeftinije prepađevine i gledaš da tu bude i mesa i još po nešto kvalitetno i ukusno, mislim da je teško proći znatno jeftinije, a da se ne vijaju akcije na svakom ćošku i da spremaš sam za sebe svaki obrok na malo veće količine pa da bude za dva, tri dana''.

A onda se osvrnuo na to da je nekad bilo mnogo više zastupljenije kuvanje za više dana. Pritom, na taj način se mnogo više uštede vreme, novac i struja.

''Mada s druge strane, kad se setim, dok se nisam odselio od svojih je najnormalnija stvar bila da se nešto spremi i onda jede par dana. Nekako se čovek lako razmazi kad krene da jede svaki obrok nešto drugo, iako to nije bila realnost 99 odsto ljudske istorije''.

Drugi korsnik se nadovezao na prethodni komentar i izneo svoju računicu:

''Kako si to dobio, ne znam. Devojka i ja imamo solidne plate, pijemo samo kafu i čaj oko tri puta dnevno i uglavnom ili ona ili ja spremamo jela, ponekad naručimo i izađe nas oko 45 hiljada dinara mesečno'', objasnio je on.

Bilo je i na prvi pogled šaljivih komentara, pa je jedan korisnik napisao kako je nakon par godina pauze od paštete i viršli, ponovo počeo da ih jede. ''Do skupoće je'', rekao je on.

''Isto, nisam jeo suhomesnato i mesne prerađevine od 2015. do prošle godine'', nadovezao se drugi.

Oglasio se i, očigledno jedan gastarbajter koji je uporedio troškove u Srbiji i Nemačkoj i napisao:

''Dve hiljade dinara za dve osobe na dnevnom nivou je totalno realno. U Nemačkoj trošim 10 evra dnevno na hranu, a tamo je ona 20 odsto skuplja, pa dođe na isto. Jednstavno je tako. Da ste živi i zradvi i samo da jedete, u zdravlje vam bilo'', poručio je on.

Za kraj je jedan forumaš kroz šalu prokomentarisao: ''Šta će vam hrana, imate ljubav, to je najbitnije'' Ali ozbiljno, ako hoćete da uštedite, izbacite kafu, cigarete, alkohol, slatko, gazirano i jedite minimalno hleba''.

Sve u svemu, kad se sve sabere i oduzme, većina korsnika odgovorila je kako dve osobe moraju da izdvoje od 30 do 45 hiljada dinara za mesec na hranu i piće, kako bi zadovoljili osnovne potrebe.

