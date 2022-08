ZARADA NEVEROVATNA, MLADI NEĆE DA RADE Branko zanat nasledio od oca a na oglas mu se javljaju SAMO stariji ljudi OVO MU NIJE JASNO

Branko Stevanović (28) se bavi vulkanizerskim poslom. Iako je po struci diplomirani ekonomista, ljubav prema automobilima gaji od malih nogu, pa je tako spojio lepo i korisno.

Zanat je nasledio od svog oca, koji mu je bio i učitelj, a posao je preuzeo kada se osetio spremnim da samostalno nastavi biznis.

- Ja sam posao preuzeo sa svojih 18 godina kada su roditelji firmu preneli na moje ime. Do pre poslednjih pet, šest godina su mi pomagali, a sada radim samostalno. Majka mi nekada pomaže oko papirologije, a i supruga mi ponekad pomogne, ali generalno radim sam - rekao je Branko Stevanović.

Vulkanizeri najviše posla imaju u zimskom periodu, kada se njihovi sugrađani odluče da letnje gume zamene za zimske.

Kako Branko kaže, mušterije uglavnom imaju poverenja u njegov rad, ali ima i onih koji nerado ostave svoj automobil kod majstora.

- Postoje ljudi koji mnogo vole svoje automobile i vole da se mešaju dok mi radimo. Ja nemam tih problema. Nekada mi daju neku sugestiju i ja ako procenim da je to u redu i ako neko iz drugog ugla vidi nešto što je bolje, ja prihvatim. Ako procenim da mi njihova sugastija ništa ne znači, ja jednostavno na to ne obraćam pažnju. Ne smetaju mi ljudi, mogu da budu prisutni dok radim. Radim čestito i pošteno svoj posao, tako da mi to ne predstavlja problem - rekao je Branko.

Mladi se sve ređe opredeljuju za zanatske poslove i sve je teže naći mladog vulkanizera. Branku takva situacija nije jasna, jer kako kaže od ovog posla može lepo da se zaradi.

- Početna plata se kreće od 500 evra, ali ne postoji dovoljan broj zaiteresovanih za ovaj posao. Kada tražimo nekog za posao i postavimo oglas, ili se niko ne javi ili se javi mali broj ljudi i to starijih od 50 godina. Ja bih savetovao svim mladim ljudima koji ne znaju za šta da se opredele, da se slobodno opredele za posao vulkanizera, je od ovog posla može dosta da se zaradi - ispričao je Branko.

(Kurir.rs/Tvin.rs)