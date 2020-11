VOZAČI OPREZ: Zimske gume od danas obavezne kad ima snega i leda KAZNE OD 6.000 PA DO 800.000 DINARA

Kazne za one koji ne koriste zimsku opremu kad na kolovozu ima snega, leda ili poledice su od 6.000 do 20.000 dinara, a za pravna lica i do 800.000

Vozači širom Srbije od danas moraju da imaju zimske gume, ali i da nabave lance, da ih imaju ukoliko se desi da voze u područjima gde su mogući poledica i sneg. Iako je i dalje miholjsko leto, stručnjaci savetuju vozače da ipak zamene gume i ne misle o tome da li će biti jutarnji mraz.

Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima propisano je da od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom i zimskim pneumaticima ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

Cene zimskih guma su u rasponu od 2.741 do 64.200 po komadu, u zavisnosti od marke automobila, proizvođača i preferencija vozača, što ukupno košta od 10.964 dinara do 256.800 za jedno vozilo. Prema važećim propisima, kazne za neispravne gume su od 6.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara.

Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević za Kurir upozorava da letnji pneumatici na temperaturama ispod sedam stepeni gube karakteristiku dobrog prianjanja na asfalt, što vozače može dovesti u životnu opasnost.

- Vozačima treba da bude manje važna kazna, a više njihova glava, jer je u takvim uslovima zaustavni put vozila prilikom kočenja i do dva puta duži od onog koji bi vozilo imalo ukoliko bi se koristili zimski pneumatici. Konstrukcija zimskog pneumatika je tvrda i otpornija na mehaničke udare - upozorava Miloševićeva.

Ona ističe da dubina gazećeg sloja na pneumaticima ne sme biti manja od četiri milimetra.

- Policajac vozače može da kazni samo ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica. Dok god je samo vlažno, dok su mokri kolovozi, vozači neće plaćati kaznu - ističe.

Nevena Damjanović iz Auto-moto saveza Srbije za Kurir kaže da ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika:

- Važno je da na vreme zamene gume. Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, policija treba da utvrdi da li je nastala proklizavanjem usled korišćenja letnjih guma, ako je to npr. bilo jutro i ako je bila poledica i vlažan kolovoz. Ukoliko nema snega, leda i poledice, vozači ne moraju da ih imaju, ali se zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju vozačima preporučuje da imaju zimske gume od 1. novembra do 1. aprila.

Kazne l 6.000-20.000 za fizička lica l 100.000-800.000 za pravna lica Cene novih zimskih guma l 2.741 dinar po komadu (ukupno 10.964 dinara) najjeftinije l 64.200 dinara po komadu (ukupno 256.800 dinara) najskuplje Čuvanje letnjih guma l 85 dinara mesečno po gumi l 340 dinara mesečno za četiri gume Cena usluge kompletne zamene guma l 3.000-5.200 dinara kod vulkanizera l 4.200-6.200 dinara na terenu

Razlike između letnjih i zimskih pneumatika l Gazeći sloj - kod zimskih je dublji i širi, postoji i niz sitnih kanala koji omogućavaju bolje prianjanje i odvode vodu i sneg sa kontaktne površine pneumatika i kolovoza l Smeša pneumatika - smeša zimskog pneumatika je znatno mekša u poređenju sa letnjim pneumaticima, a kako biste lakše prepoznali da li na vašem vozilu imate montiran zimski ili letnji pneumatik, potrebno je da potražite oznaku „S“ ili „Snow“ i znak pahuljice, a ponekad se nalazi i M+S, što označava „Mud + Snow“ (blato i sneg).

Hotel za gume Za čuvanje pneumatika specijalna klima i rafovi Vulkanizer Aleksandar Vidović kaže za Kurir da se građani najčešće odlučuju da plate čuvanje guma jer nemaju adekvatan prostor za to, ali i zbog intenzivnog mirisa koji gume imaju. - Čuvaju se u magacinu sa što manje prirodnog svetla, jer ono oštećuje gume, i na posebnim rafovima. Za čuvanje letnjih guma važno je da temperatura ne bude u minusu i da se pravilno skladište, nikako ne sme da se pakuje jedna na drugu jer će se iskriviti i spljoštiti - kaže Vidović i dodaje da je čuvanje 85 dinara mesečno po jednoj gumi, odnosno 340 dinara za četiri gume.

Kristina Vasković

Kurir