OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih 7 dana plaćati benzin i dizel

Resorno ministarstvo je po ustaljenom planu i ovog petka objavilo nove cene goriva u našoj zemlji, a one će biti aktuelne do narednog petka, do 15 časova.

Nove cene benzina i dizela u Srbiji stupaju na snagu danas, 12. avgusta, od 15 časova, i važe do narednog petka, 19. avgusta do 15 sati:

1) EVRO DIZEL u narednih 7 dana koštaće 207 RSD

2) EVRO PREMIJUM BMB 95 u narednih 7 dana koštaće 180 RSD

Podsećamo, u periodu od 5. do 12. avgusta cene su iznosile maksimalnih 209 RSD za dizel, i maksimalnih 184 RSD za benzin.

(Kurir.rs)