GRANICA ZA ODLAZAK U PENZIJU SE OPET POMERA: Nova pravila za žene stupaju na snagu

Žene u Srbiji od 1. januara 2023. godine moći će da idu u penziju sa navršene 63 godine i šest meseca života.

To znači da im je ostalo još nekoliko meseci za penzionisanje po starim uslovima prema kojima im je za odlazak u penziju bilo potrebno da navrše 63 godine i četiri meseca života.

Kad se radi o muškarcima, uslovi za penzionisanje, barem za sada neće se menjati, pa će granica za njihov odlazak u penziju ostati na 65 godina starosti.

Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, podsetimo, starosna granica za pripadnice nežnijeg pola pomera se svake godine kako bi došlo do izjednačavanja godina života žena i muškaraca.

Od 2014. godine se za žene svakog 1. januara menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva meseca do šest meseci godišnje. Tako će biti sve do 2032. godine kad će žene moći da idu u penziju sa 65 godina starosti kao muškarci.

Nova pravila važe i ukoliko građani žele da idu u prevremenu penziju, a promena se odnosi i na muškarce i na žene. Ove godine muškarci mogu da idu u prevremenu penziju sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života, a žene sa 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

Od 1. januara 2023. godine muškarci će u prevremenu penziju moći da idu sa ravno 60 godina života i 40 godina staža. Kod žena će takođe biti potrebno 40 godina staža, ali nešto manje godina života - 59 godina i šest meseci.

Od 2024. godine i za prevremenu penziju pripadnici oba pola biće izjednačeni jer će se od tada starosna granica za žene pomeriti za šest meseci, odnosno na 60 godina života.

Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža bez obzira na starost. Uslov je, naravno, da su im poslodavci sve vreme tokom tog perioda redovno uplaćivali doprinose.

Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podsetimo, najavio je da će ukupno kumulativno povećanje penzija biti 19,1 odsto zaključno sa 1. januarom 2023. godine.

- Prvo povećanje penzija ide najkasnije prvog novembra, a novo od januara naredne godine i ono će ukupno iznositi 19,1 odsto - rekao je Vučić dodavši da je ova mera već dogovorena sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fona.

