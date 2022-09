KO BUDE ŠTEDEO STRUJU, DOBIJA NAGRADU OD DRŽAVE: Postoje 2 modela, a evo o čemu je reč

U igri za nagradu domaćinstvima koja će uštedeti struju ostala su dva modela, jedan po kome bi se srazmerno procentu manje potrošnje u odnosu na isti mesec prošle godine odredio popust i drugi po kome bi se za njih cena kilovata naplaćivala niže od one koja je važeća.

Ti modeli su na stolu stručnih timova iz kabineta predsedika Srbije i premijerke, kao i Ministarstva rudarstva i EPS-a, koji moraju vrlo brzo da odluče kako će država stimulisati građane i svoj predlog dostave Vladi, koja treba da taj dokument usvoji. Onaj treći, koji bi bar po mišljenju stručnjaka dao najveće efekte, a to je korekcija tarifnog sistema, odnosno smanjenje granice između plave i crvene zone, nije u igri za ovu zimsku sezonu, već će se o njemu razmišljati na proleće, piše Blic biznis.

Prema nezvaničnim saznanjima, od preostala dva, prednost za sada je na ovom prvom, odnosno onom koji je vezan za umanjenje računa srazmerno procentu manje potrošnje, s tim što postoji ideja da oni kod kojih je on veći od 10 odsto imaju i dodatne benificije. Ova druga, koja se vezuje za obračunavanje niže cene potrošenog kilovata od one važeće komplikovanija je za EPS i zbog toga “zaostaje” za ovom prvom.

Izvor iz Nemanjine 11 navodi da bi sve dileme oko “nagrade” države za štediše električne energije morale da se otklone tokom dana najkasnije do kraja nedelje kako bi država potrošače dodatno motivisala u štednji električne energije.

- Promena tarifnog sistema, odnosno smanjenje granice između plave i crvene zone sa 1600 na 1.200 kilovata nije u igri jer je procedura komplikovanija i trebalo bi da taj koncept odobri Agencija za energetiku. U trci od preostale dve, najverovatnije će se Vladi predložiti ona po kojoj bi se mesećni računi umanjili za procenat ušteđene struje u odnosu na isti mesec prošle godine. To praktično znači da ako je domaćinstvo u oktobru ove godine uštedelo 10 posto u odnosu na isti period prošle godine, njemu bi račun za novembra bio bar toliko umanjen. Kažem bar, jer postoje ideja, u okviru ovog modela, da oni koji iznad tog procenta uštede dobiju i dodatne benificije- navodi naš sagovornik.

On dodaje da “trku” još nije izgubio ni model po kome bi “štedišama” se cena kilovata naplaćivala niže od one važeće.

- I to bi se vezivalo za procenat uštede ali je to malo komplikovaniji model za EPS i iziskivao bi dodatne troškove.Sve u svemu danas ili do kraja nedelje mora da se preseče i da se vide finansijski efekti i jednog i drugog modela i da se Vlada opredeli koji će primenjivati. Po mojim saznanjima, pre nego što dođe do minisatara biće predočen i predsedniku i njegovom timu jer je od njega i potekla ta ideja - kaže izvor iz Nemanjine 11.

