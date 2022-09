RAČUNICA JEDNE MAME, ZA 2 SATA DEČJEG ROĐENDANA I DO 1.000€: Poskupele igraonice i dečja zabava za proslave! Cene kao za svadbu

BEOGRAD - Proslava dečjeg rođendana u igraonicama postao je nezaobilazan trend, ali i sve veći luksuz da sada čak dva sata žurke za najmlađe može stajati i do 1.000 evra. Tako se bar požalila jedna mama na forumu.

"Cene su kao za svadbu. Cena za hranu po odraslom čoveku je 14 evra, sedam po detetu, piće se dodatno plaća, animacija isto. Treba mi 1.000 evra za dva sata?!", napisala je.

Činjenica je da su i ovi ugostitelji digli cene, što primećuju roditelji, a što je eksluzivniji prostor, lokacija igraonice i cena je luksuznija. Ipak, ako su do pre godinu dana mogli da sve troškove pokriju sa oko 300 evra u nekoj lokalnoj igraonici, sada za to moraju izdvoje minimum 500 evra.

Računica jedne mame Zakup 130, Ketering 190, Torta 5 kg 65, Pinjata 10, Fotograf 40, zbir 525 evra! Na proslavi je bilo 14 dece, 19 odraslih.

- I pored toga velika je navala, ne možete tek tako da dobijte termin, a i od otga zavisi cena. Jutarnji termini, zatim radnim danima su neto povoljniji, št retko kome odgovara - kaže nam jedna mama iz Beograda, koja je baš u poteri za prostorom za proslavu 3. rođendana sina.

Samo prostor do 200 evra

Koliko zaista košta proslava najvažnijeg dana mališana kada se podvuče crta nije lako izračunati. Većina rođendaonica u ponudi ima klasične pakete koji obuhvataju zakup prostora sa uslugom animatora i izradom pozivnica u trajanju od dva do dva i po sata. Cene variraju u toj meri da za istu uslugu platimo minimalnih 10.500 dinara, pa do 24.000 dinara za 20 do 30 dece i isto toliko odraslih.

Picerija

U navedenu cenu ne spada hrana, piće, torta, baloni, kao ni usluge fotografa. Za sve ove stavke potrebno je računati na dodatni budžet.

Za piće oko 150 evra

Kako nam je rečeno u jednoj od najvećih i najposećenijih dečijih igraonica u Beogradu, usluga fotografa se doplaćuje 2.000 dinara, a piće za decu i odrasle je organizovano isključivo uz ponudu iz njihovog kafića koji radi u sklopu igraonice i plaća se po utrošku.

- U našoj rođendaonici postoji mogućnost jeftinijeg paketa ukoliko se radi o terminu radnim danima i u prepodnevnim časovima. Tada je zakup jeftniji za nekih 100 dinara po detetu. Cene su ostale poprilično slične u odnosu na prethodnu godinu, tako da su nam termini gotovo uvek popunjeni i neophodno je rezervisati i do mesec dana unapred.

Prema njihovim rečima, za piće se u zavisnosti od broja gostiju potroši u proseku od 12.000 do 15.000 dinara. Uz minimalnu cenu zakupa od 10.500 dinara, cena proslave već tada prelazi minimalnih 200 evra koje će roditelji morati da izdvoje, objavio je Blic.

Fotograf od 30 evra

Iako pojedine igraonice imaju u ponudi fotografisanje rođendana u sklopu cene proslave, najčešće taj posao obavljaju animatori koji su angažovani na proslavi, a fotografije se dobijaju u digitalnoj formi. Za angažovanje profesionalnog fotografa potrebno je izdvojiti minimalnih 4.000 dinara za dva sata. Cene idu naviše što su želje klijenata kompleksnije, pa tako postoji mogućnost doplate za sve ideje.

Dekoracija i do 100 evra

Za dobru fotografiju neizostavna je i dekoracija, pa se naširoko popularni helijumski baloni sa brojem godina i dodatnim elementima mogu naći za minimalnih 3.000 dinara, dok velika dekoracija koja obuhvata i do 20 balona ide i do 10.000 dinara. U ovim slučajevima je isplativije poručiti osmišljen paket koji košta nešto više, savetuju prodavci, jer se obično ispostavi da svaka stavka pravljenja dekoracije ima svoju cenu. Od toga koliko košta svaki balon pojedinačno, preko cene duvanja balona helijumom pa do tegića koji se kače kako bi celokupna dekoracija imala svoju formu.

- Ljudima se učini mnogo kada čuju da za balone treba da izdvoje sve preko 1.500 dinara, pa se nadaju da će proći jeftnije ako ne uzmu gotove aranžmane i tu se prevare. Da uzmu samo jedan balon sa brojem godina - malo je, to shvate čim ugledaju kako izgleda kada ga naduvamo. Onda kažu, ajde još jedan, pa još jedan i na kraju ih dođe mnogo skuplje – prenela je svoje iskustvo za „Blic“ Jelena M., radnica u jednog takvoj prodavnici.

Što maštovitija torta to skuplja

Sa rastom cena osnovnih životnih namirnica priliku za poskupljenje videle su i pojedine poslastičarnice. Kada kažemo da cena po kilogramu iznosi 1.500 dinara, to zvuči krajnje povoljno. Ipak, računica je mnogo složenija. Za proslavu od 20 pa naviše dece minimalna težina torte je oko 5 kilograma, ali ono što najviše „teži“ zapravo je dekoracija. Ona ide od minimalnih 1.500 dinara, pa do neverovatnih 6.000 dinara. Tako dođemo do cene torte od minimalnih 9.000 dinara, pa do 13.500 dinara.

Kada je reč o kiflicama čija cena je oko 1.200 dinara po kilogramu kada se poručuje od firmi koje se bave keteringom. Većina njih će reći da je za 40-ak gostiju minimum četiri kilograma peciva, pa dolazimo do stavke od 4.800 dinara.

Pinjate, maskenbali, ukrašavanje lica

Svaka dodatna zabava za mališane dodatno i košta. Mali broj igraonica u svojoj ponudi ima uključeno popularno crtanje po licu, odnosno fejspejnting koje se ne naplaćuje dodatno. Za pinjate treba izdvojiti od 1.200 dinara za one prazne koje treba dopuniti slatkišima, pa do punih koje staju oko 2.500 dinara. Za maskiranje slavljenika i njegovih drugara u pojedinim rođendaonicama treba dodati oko 50 dinara po detetu, a za one roditelje koji su spremni da dobro istraže ponude mogu se čak obezbediti i maskirani animatori koji će dete obradovati prisustvom omiljenog crtanog lika.

I kuća na dan kao opcija

Odluka da ne podležu nametnutim trendovima i trenutnim željama mališana ipak je na roditeljima, pa se mnogi snalaze kako bi na kreativne i zanimljive načine priuštili deci dobar provod. Proslava rođendana kod kuće zahteva i dovoljno veliki prostor, pa je sve češće slučaj da se iznajme vikendice ili manje kuće na dan, kako bi se organizovalo slavlje za veći broj gostiju. Iako na prvi pogled deluje kao luksuz, treba napomenuti da zakup na dan može da se realizuje po ceni od 100 evra. Ovde se nameće i potreba za većom količinom hrane, obzirom na to da takve proslave mogu da traju mnogo duže, a cena keteringa u ovom slučaju ide od 200 evra pa nadalje.

Kurir.rs/Blic