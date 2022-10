BRAŠNO, ULJE I ŠEĆER NAJVIŠE POSKUPELI U NEMAČKOJ! Evo šta kaže Srbin koji tamo živi: Ovo su cene u odnosu na prošlu godinu

Hrana je sve skuplja širom sveta, a cene pojedinih životnih namirnica u zemljama EU i duplo su veća nego pre gasne krize. Veće cene energije i kriza na velikim tržištima hrane, sve više uzimaju danak, a Nemačka je jedan od primera razvijenijih zemalja koji pokazuje drastičan rast cene.

Kako kaže Srbin koji žive u Nemačkoj ulje i brašno su najviše poskupeli.

- Imaš osećaj kao da cene rastu svakodnevno, a kada se pogleda razlika u odnosu na početak godine razlika je ogromna. Sve je poskupelo skoro duplo u odnosu na prošlu godinu, a najviše brašno, šećer, ulje. NIšta manje ne zaostaje ni voće, mleko. U radnjama ima svega dovoljno, ali je sve skuplje - kaže Peđa koji živi u blizini Minhena.

Prevedeno u dinare šećer je sada 150 dinara, a brašno 105. Pre tačno godinu dana litar ulja je koštao 0,99 evra, a sada 2,39 evra. Pored ulja, i brašno je u samo vrhu "crne liste". Cena je po kilogramu otišla sa 0,39 evra, na 0,89 evra.

Nešto slabiji rast cene beleže mleko, šećer i voće. Cena dugotrajnog mleka porasla je u odnosu na prošlu godinu oko 30 centi. Prošle godine iznosila je 0.69 evra, a sada je 0.99 evra za litar. Rast cena voća, takođe nije zanemarljiv. Kilogram krušaka kada uporedimo sa prošlom sada je duplo skuplj - 2.29 evra.

Cene prošle godine:

kg brašno - 0,39 evra (45.75 dinara)

1kg šećer - 0, 59 evra (69.21 dinara)

Dugotrajno mleko - 0,69 evra (80.7 dinara)

ulje - 0,99 evra (116.13)

1kg krušaka - 1.29 evra (151.33)

Cene sada:

1kg brašno - 0,89 evra (104.40 dinara)

1kg šećera - 1.29 evra (151.33 dinara)

Dugotrajno mleko - 0.99 evra (116.13 dinara)

Ulje - 2.39 evra (280.37 dinara)

1kg krušaka - 2.29 (268.641 dinara)

I stanovi poskupeli

I stanodavci su podigli kirije. Rast cena kada je reč o rentiranju stana obično se kreće od 5 do 10 odsto za one stanare koji već duže vreme žive u određenom stanu. Razlika ipak postoji za one koji su novi, i koji se tek sada odlučuju da iznajme stan, za njih cena neretko bude viša i do 50 odsto od uobičajene. Na primer, stan od 40 kvadrata koji je koštao oko 450 evra, sada ide i do 700.

Rast uvoznih cena

Ekonomisti Bundesbanke tvrde da je zemlja ušla u drugu recesiju od početka pandemije i da se javni dug povećao za 69,3 odsto u odnosu na prošlu godinu. Potpredsednik „Dojče banke“ Karl fon Ror upozorava da bi Nemačka mogla da se suoči sa rastom inflacije koju nije videla od 1970-tih godina.

Uvozne cene u Nemačkoj porasle su najsnažnije od 1974. godine, podstaknute višestruko višim cenama gasa i struje, ali i đubriva, pokazali su najnovji podaci Destatisa. Uvozne cene bile su u avgustu više za 32,7 posto nego u istom mesecu lane.

Uvoz energije bio je više nego dvostruko skuplji nego u 2021.

Još je više na godišnjem nivou poskupela struja, čije su cene na berzi gotovo ušesterostručene. U odnosu na jul veće su za gotovo 50 posto.

Ugalj je bio tri puta skuplji nego u prošlogodišnjem avgustu dok su cene nafte uvećane 58,8 posto.

